DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen und am Aktienmarkt in Sydney geht es am Dienstag in relativ engen Grenzen uneinheitlich zu. Am meisten bewegt sich in Tokio, wo der Nikkei-Index um 1,0 Prozent steigt auf 29.234 Punkte. Dass die chinesischen Exporte im April stärker als erwartet gestiegen, die Importe zugleich aber stärker als erwartet gesunken sind, sorgt für keinen erkennbaren Impuls: In Schanghai legt das Marktbarometer um 0,4 Prozent zu, in Hongkong geht es um 0,5 Prozent nach unten. Sydney büßt 0,2 Prozent ein. Hier könnten die gesunkenen Importe des wichtigsten Abnehmerlandes China von australischen Rohstoffen etwas auf die Stimmung drücken.

Ein Thema auch an den Finanzmärkten in Ostasien ist die immer näher rückende Schuldenobergrenze in den USA. Die damit drohende Unfähigkeit der USA, Zahlungen zu leisten, sorge für erhöhte Aufmerksamkeit und Verunsicherung, so Marktbeobachter. Am Berichtstag will sich deswegen US-Präsident mit Spitzen des Senats und des Repräsentantenhauses treffen.

In Hongkong büßen China Mobile 1,1 und BYD 0,3 Prozent ein. Hier belaste, dass Berkshire Hathaway seine Beteiligungen an dem Telekomunternehmen und dem Elektroautohersteller weiter verringert habe, so Händler.

Unter den Einzelwerten in Tokio machen JFE Holdings einen Satz um über 13 Prozent. Der Stahlhersteller hat einen 17-prozentigen Anstieg des Nettogewinns in Aussicht gestellt. Die Reedereiaktie Kawasaki Kisen verteuert sich nach einem 8,2-prozentigen Anstieg des Nettogewinns um 8 Prozent. Unicharm geben dagegen nach enttäuschenden Geschäftszahlen des Konsumgüterherstellers um 4,8 Prozent nach.

In Sydney zeigen sich Commonwealth Bank (+0,1%) wenig beeindruckt davon, dass der Gewinn im jüngsten Quartal höher ausgefallen ist als in den Quartalen zuvor.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.263,60 -0,2% +3,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.234,17 +1,0% +11,7% 08:00 Kospi (Seoul) 2.507,36 -0,2% +12,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.408,14 +0,4% +10,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.188,67 -0,5% +1,3% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.248,30 -0,3% +0,5% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.429,55 -0,3% -4,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:13 % YTD EUR/USD 1,0994 -0,1% 1,1006 1,1049 +2,7% EUR/JPY 148,38 -0,2% 148,64 149,02 +5,7% EUR/GBP 0,8712 -0,1% 0,8720 0,8735 -1,6% GBP/USD 1,2618 -0,0% 1,2620 1,2651 +4,3% USD/JPY 134,99 -0,1% 135,07 134,87 +3,0% USD/KRW 1.321,33 -0,0% 1.321,64 1.321,17 +4,7% USD/CNY 6,9216 +0,1% 6,9125 6,9169 +0,3% USD/CNH 6,9242 +0,1% 6,9207 6,9215 -0,1% USD/HKD 7,8478 -0,0% 7,8486 7,8481 +0,5% AUD/USD 0,6786 +0,1% 0,6781 0,6788 -0,4% NZD/USD 0,6343 -0,0% 0,6345 0,6328 -0,1% Bitcoin BTC/USD 27.600,21 +0,2% 27.550,58 28.166,93 +66,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,95 73,16 -0,3% -0,21 -9,0% Brent/ICE 76,75 77,01 -0,3% -0,26 -9,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.026,09 2.021,11 +0,2% +4,99 +11,1% Silber (Spot) 25,64 25,58 +0,3% +0,07 +7,0% Platin (Spot) 1.077,40 1.075,10 +0,2% +2,30 +0,9% Kupfer-Future 3,90 3,92 -0,4% -0,02 +2,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

May 09, 2023 00:50 ET (04:50 GMT)

