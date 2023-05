DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - VWs Batterieeinheit PowerCo will in diesem Jahr personell deutlich wachsen. Ziel sei es, bis Jahresende 1.500 Mitarbeiter zu beschäftigen, sagte Personalchef Sebastian Krapoth dem Handelsblatt. "Schon im Sommer wollen wir unseren tausendsten Mitarbeiter eingestellt haben." Aktuell arbeiten etwa 800 Leute für das Tochterunternehmen des Volkswagen-Konzerns. Gesucht seien vor allem Chemiker, aber auch Entwicklungs- und Verfahrensingenieure für die Batteriezellfertigung in Salzgitter. Zudem braucht PowerCo laut Krapoth Beschaffungsexperten für den Rohstoffbereich. (Handelsblatt)

ANHEUSER-BUSCH INBEV - Der CEO von Anheuser-Busch InBev hat Fehlinformationen in den sozialen Medien für den Boykott von Bud Light durch konservative Verbraucher verantwortlich gemacht, nachdem das meistverkaufte US-Bier von einem transsexuellen Influencer beworben wurde. Bud Light wurde zur Zielscheibe einer heftigen Gegenreaktion, nachdem Dylan Mulvaney im vergangenen Monat auf Instagram, wo sie 1,8 Millionen Follower hat, ein Video gepostet hatte, in dem eine von der Brauerei zur Verfügung gestellte, maßgeschneiderte Bierdose mit einem Bild ihres Gesichts zu sehen war. Der rechtsgerichtete Boykott hat dazu geführt, dass der Bierabsatz um ein Viertel zurückgegangen ist, und zwei Führungskräfte von Bud Light haben sich beurlauben lassen. (Financial Times)

BENTLEY - Die Tatsache, dass es Großbritannien nicht gelungen ist, Investitionen von Elektrofahrzeug-Start-ups oder großen Batterieherstellern anzuziehen, sei "besorgniserregend", warnte Bentley-CEO Adrian Hallmark. Die Regierung müsse die Energiekosten in den Griff bekommen, um Investitionen anzukurbeln und mit anderen Ländern zu konkurrieren, deren Anreize "um eine Größenordnung attraktiver sind als die des Vereinigten Königreichs", sagte Adrian Hallmark gegenüber der Financial Times. (Financial Times)

