DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INDUSTRIESTROM - Marie-Christine Ostermann, die Präsidentin des Verbands Familienunternehmer, kritisiert den geplanten Industriestrompreis. "Der Plan von Minister Habeck für einen Industriestrompreis löst die Probleme nicht, sondern schafft jede Menge neue. Habeck will circa 2.000 großen Industrieunternehmen mit zig Milliarden Subventionen einen wettbewerbsfähigen Strompreis erkaufen - dabei gibt es insgesamt 40.000 Industrieunternehmen. 95 Prozent von denen sollen nach Meinung des Wirtschaftsministeriums nicht nur leer ausgehen, sie und ihre Arbeitnehmer sollen die Subventionen für die Großen auch noch finanzieren", sagte Ostermann. (Rheinischen Post)

INDUSTRIESTROM - Lanxess-Chef Matthias Zachert unterstützt Habecks Pläne für einen Industriestrompreis: "Wir begrüßen die Pläne des Wirtschaftsministeriums. Jetzt kommt es auf die konkrete Ausgestaltung und vor allem auf die schnelle und handwerklich saubere Umsetzung an", sagte Zachert. "Wir hoffen, dass alle in der Ampelkoalition den Willen dazu haben und an einem Strang ziehen." Andernfalls würden die energieintensiven deutschen Industrien ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. (Rheinische Post)

ROAMING - Die großen deutschen Mobilfunknetzbetreiber wollen ihre schnellen 5G-Netze nicht für 1&1-Chef Ralph Dommermuth öffnen. "Der Ruf nach einem Superroaming ist absurd", sagte ein Telekomsprecher. Valentina Daiber, Vorständin bei Telefonica (O2), betonte, dass "5G nicht Bestandteil der Vereinbarung" sei. Der digitalpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Maximilian Funke-Kaiser, begrüßte indes einen entsprechenden Antrag von 1&1 bei der Bundesnetzagentur, deren Beirat am Montag getagt hatte. (Handelsblatt)

US-SCHULDENSTREIT - Die Vorstandschefin der US-Großbank Citigroup, Jane Fraser, hat vor einer Verschleppung der Schuldenkrise in den USA gewarnt. "Wenn dieses Thema nicht sehr schnell vom Tisch ist, werden die Finanzmärkte darauf sehr humorlos reagieren. Wir brauchen jetzt eigentlich keinen selbst verschuldeten Vertrauensverlust", sagte sie im Interview. (Handelsblatt)

KRANKENVERSICHERUNG - Der Verbandschef der Privatversicherten, Thomas Brahm, fordert vom Gesundheitsminister eine Finanzreform und stellt sich gegen Pläne zur Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze der Krankenkassen. "Das wäre eine Bürgerversicherung durch die Hintertür und das lehnen wir ab. Das würde die Beitragszahler der gesetzlichen Krankenkassen enorm belasten - einen Facharbeiter im Jahr etwa um 2.600 Euro zusätzlich. Dann kommen noch einmal 2.600 Euro für den Arbeitgeber hinzu. Das ist Gift für den Standort Deutschland", sagte Brahm. (Handelsblatt)

EU-KOMMISSION - Die EU-Kommission will die Regeln für Finanzberater verschärfen. Das geht aus einem Gesetzentwurf zur Kleinanlegerstrategie hervor, welcher der Börsen-Zeitung vorliegt. Vor einem flächendeckenden Provisionsverbot schreckt sie demnach zurück und will Interessenskonflikte in der Finanzberatung vorerst mit milderen Mitteln verringern. Fruchtet das nicht, soll ein Komplettverbot von Provisionen nach drei Jahren auf Wiedervorlage. (Börsen-Zeitung)

FLÜCHTLINGE - Der Wirtschaftsweise Achim Truger unterstützt die Forderung der Länder nach einer Pro-Kopf-Pauschale für die Flüchtlingsfinanzierung. "Es hilft nichts, vorzurechnen, wie viel der Bund schon zahlt, denn es geht ja darum, ob die Zahlungen jetzt und in Zukunft bedarfsgerecht sind oder nicht", sagte Truger dem Handelsblatt. "Vermutlich wären Pauschalen je Geflüchteten sinnvoll, denn dann müsste in Zukunft nicht immer wieder neu verhandelt werden." (Handelsblatt)

AUSBILDUNG - Immer weniger Betriebe bilden Lehrlinge aus: Der Anteil der Betriebe ist 2021 weiter auf 19,1 Prozent gesunken. Im Jahr zuvor waren es noch 19,4 Prozent. Das heißt, dass nicht einmal mehr jeder fünfte Betrieb ausbildet - im Jahr 2009 war es noch fast jeder vierte. Das geht aus dem Entwurf des Berufsbildungsberichtes 2023 der Bundesregierung hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Er soll an diesem Mittwoch dem Kabinett vorgelegt werden. (Handelsblatt)

May 09, 2023 00:53 ET (04:53 GMT)

