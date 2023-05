Vietnam hat im vergangenen Jahr mehr als zehnmal so viele Seltene Erden produziert wie im Jahr zuvor. Dies berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Daten des US Geological Survey. Demnach wurden vergangenen Jahr 4300 t Seltenerdoxid in Vietnam produziert. Im Vorjahr waren es lediglich 400 t. Seltene Erden wie zum Beispiel Scandium, Neodym oder Yttrium werden für ...

