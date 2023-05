Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), das nach Umsatz größte reine Consumer-Health-Unternehmen der Welt, gab heute den Abschluss seiner Erstemission ("IPO") von 198.734.444 Aktien zu einem Publikumspreis von 22,00 US-Dollar je Aktie bekannt, wobei die Konsortialbanken ihre Option zum Kauf von 25.921.884 Aktien zur Deckung von Mehrzuteilungen vollständig ausgeübt haben. Die Stammaktien von Kenvue werden seit dem 4. Mai 2023 an der New Yorker Börse unter dem Symbol "KVUE" gehandelt.

Mit Abschluss des Börsengangs besitzt Johnson Johnson (NYSE: JNJ) etwa 89,6 der insgesamt ausstehenden Kenvue-Stammaktien. Johnson Johnson hat öffentlich erklärt, dass es die Absicht hat, seine Mehrheitsbeteiligung an Kenvue-Stammaktien im Jahr 2023 zu veräußern, sofern die Marktbedingungen dies zulassen.

Der Nettoerlös aus dem Börsengang wird an Johnson Johnson als Teilgegenleistung für die von Johnson Johnson im Zusammenhang mit dem Börsengang an Kenvue übertragenen Consumer-Health-Sparten gezahlt.

Goldman Sachs Co. LLC, J.P. Morgan und BofA Securities fungierten als gemeinsame federführende Book-Running-Manager für den Börsengang. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets und UBS Investment Bank fungierten als Book-Running-Manager für den Börsengang und BBVA, ING, IMI Intesa Sanpaolo, Santander, UniCredit Capital Markets, Academy Securities, Independence Point Securities, Ramirez Co., Inc., R. Seelaus Co., LLC und Siebert Williams Shank fungierten als Co-Manager für den Börsengang.

Eine Registrierungserklärung (Registration Statement) bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht und für rechtskräftig erklärt. Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Kenvue

Kenvue ist, gemessen am Umsatz, das weltweit größte Unternehmen im Bereich Verbrauchergesundheit. Unsere Kultmarken einschließlich AVEENO, BAND-AIDMarkenpflaster, JOHNSON'S, LISTERINE, NEUTROGENA, TYLENOL und ZYRTEC können auf eine mehr als hundertjährige Tradition zurückblicken und werden von Fachleuten des Gesundheitswesens empfohlen. Verbraucher, die unsere Produkte nutzen, um ihr tägliches Leben zu verbessern, können ihnen vertrauen. Unsere Teammitglieder teilen eine digitale Denkweise mit einem Innovationsansatz, der auf tiefgreifenden menschlichen Erkenntnissen beruht, und sie arbeiten jeden Tag daran, unseren Produkten einen Platz in den Herzen und dem Zuhause der Verbraucher zu verschaffen. Wir bei Kenvue sind davon überzeugt, dass die tägliche Pflege Menschen nicht nur gesund machen kann, sondern sie auch ganzheitlich macht.

Vorbehalte in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Den Lesern wird angeraten, diesen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen zu schenken. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Kenvue abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderen insbesondere: Kapitalmarktrisiken und die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschafts- oder Branchenbedingungen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung der Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die das Geschäft von Kenvue beeinflussen, finden Sie in den von Kenvue bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Kenvue verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

