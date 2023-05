DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer Konzern im ersten Quartal 2023 trotz Cyber-Attacke mit deutlicher Verbesserung gegenüber dem Vorjahr

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leonding (pta/09.05.2023/07:00) - * Angespannte Verfügbarkeit von Fahrgestellen entspannt sich schrittweise und ermöglicht mehr Auslieferungen, Umsatz steigt auf 191,7 Mio EUR * Restrukturierungsmaßnahmen beginnen zu wirken, höheres Bruttoergebnis und niedrigere Strukturkosten reduzieren den operativen Verlust gegenüber der Vorjahresperiode auf -4,9 Mio EUR * Weiter starker Auftragseingang von 293,3 Mio EUR klar über einem Quartalsumsatz

KONZERNKENNZAHLEN 1-3/2022 1-3/2023 Umsatzerlöse Mio EUR 176,7 191,7 EBITDA Mio EUR -11,5 2,5 EBIT Mio EUR -18,6 -4,9 Periodenergebnis Mio EUR -15,7 -10,7 Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio EUR -96,6 -111,9 Eigenkapital in % der Bilanzsumme 19,3 % 16,4 % Ergebnis je Aktie EUR -2,1 -1,6 Mitarbeiterstand zum 31. März 4.154 4.141 Auftragsbestand zum 31. März Mio EUR 1.242,9 1.610,0

Der Rosenbauer Konzern hat in den ersten drei Monaten 2023 trotz eines Cyberangriffes Umsatzerlöse in Höhe von 191,7 Mio EUR (1-3/2022: 176,7 Mio EUR) erzielt. Das Geschäftsvolumen der Unternehmensgruppe lag damit um 8,5 % über der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Grund für diese Entwicklung sind höhere Fahrzeugauslieferungen, wodurch allein das Volumen dieses Produktsegmentes um 9,0 % zulegte. Die Versorgung mit LKW-Chassis war seit Dezember 2022 besser, lag aber auch im ersten Quartal noch hinter den Erwartungen. Insgesamt konnten drei der vier Vertriebsregionen und das Segment Vorbeugender Brandschutz ihren Umsatz steigern. Die Restrukturierungsmaßnahmen zeigen zusehends Wirkung. Dank eines höheren Bruttoergebnisses und niedrigerer Strukturkosten konnte der operative Verlust gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal deutlich reduziert werden, das EBIT belief sich auf -4,9 Mio EUR (1-3/2022: -18,6 Mio EUR). Das EBITDA war mit 2,5 Mio EUR (1-3/2022: -11,5 Mio EUR) bereits wieder positiv. Der Auftragseingang lag gleichzeitig mit 293,3 Mio EUR klar über den Umsatzerlösen der ersten drei Monate.

Umsatz- und Ertragslage

Die zaghaften Anzeichen zum Jahresbeginn für eine sogenannte sanfte Landung der Weltwirtschaft haben sich angesichts einer anhaltend hohen Inflation und der jüngsten Verwerfungen auf dem Finanzsektor wieder abgeschwächt. Obwohl die Inflation in Folge von Leitzinsenerhöhungen zurückgegangen ist und Lebensmittel- wie Energiepreise gesunken sind, blieben der zu Grunde liegende Preisdruck aufrecht und die Arbeitsmärkte in vielen Volkswirtschaften angespannt. Vor diesem Hintergrund rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einem globalen Wirtschaftswachstum von 2,8 % 2023 nach 3,4 % im Vorjahr.

Der Rosenbauer Konzern erzielte im ersten Quartal 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 191,7 Mio EUR (1-3/2022: 176,7 Mio EUR). Diese verteilen sich wie folgt auf die seit Jahresbeginn neu formierten Vertriebsregionen [ 1 ]: 33 % Area Europe, 10 % Area Middle East & Africa, 13 % Area Asia-Pacific, 39 % Area Americas sowie 5 % auf das Segment Vorbeugender Brandschutz.

Das Bruttoergebnis fiel nach Abzug der Umsatzkosten höher als im Vorjahr aus und ermöglichte im Periodenvergleich zusammen mit niedrigeren Strukturkosten (Aufwendungen für F&E, Vertrieb und Verwaltung) eine deutliche Reduktion des operativen Verlustes. Das EBIT betrug nach den ersten drei Monaten 2023 -4,9 Mio EUR (1-3/2022: -18,6 Mio EUR). Das Konzern-EBT belief sich am Ende des ersten Quartals auf -9,6 Mio EUR (1-3/2022: -20,2 Mio EUR).

Der Rosenbauer Konzern verzeichnete von Jänner bis März 2023 einen Auftragseingang von 293,3 Mio EUR (1-3/2022: 263,1 Mio EUR). Entgegen den unsicheren konjunkturellen Rahmenbedingungen haben dabei die Area Europe, die Area Asia-Pacific sowie die Area Americas mehr neue Aufträge erhalten als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Auftragsbestand ist damit weiter gewachsen und betrug zum Ende des ersten Quartals 2023 1.610,0 Mio EUR (31. März 2022: 1.242,9 Mio EUR).

Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Periodenvergleich auf 1.095,8 Mio EUR (31. März 2022: 984,1 Mio EUR). Die größte Veränderung weisen dabei die kurzfristig verzinslichen Verbindlichkeiten aus: Diese stiegen mit 242,0 Mio EUR (31. März 2022: 166,5 Mio EUR) im Vergleich zum Vorjahr. Die Nettoverschuldung hat sich von 307,1 Mio EUR auf 434,9 Mio EUR im Wesentlichen aufgrund der Finanzierung der US-Beteiligungskäufe sowie des Working Capitals erhöht.

Die Vorräte erhöhten sich auf 554,4 Mio EUR (31. März 2022: 462,4 Mio EUR). Die Forderungen und sonstigen Vermögenswerte stiegen auf 232,4 Mio EUR (31. März 2022: 204,8 Mio EUR). Das Trade Working Capital lag folglich bei 458,9 Mio EUR (1-3/2022: 431,0 Mio EUR).

Der Cashflow aus der operativen Tätigkeit lag am Ende des ersten Quartals 2023 wegen des deutlichen Aufbaus von Vorräten und Forderungen seit Jahreswechsel bei -111,9 Mio EUR (1-3/2022: -96,6 Mio EUR). Zum Jahresende wird von einem positiven operativen Cashflow ausgegangen.

Ausblick

Der IWF hat jüngst seinen Ausblick für die Weltwirtschaft leicht - um 0,1 Prozentpunkte gegenüber der Jänner-Prognose - gesenkt. Das Wachstum soll unter der Annahme, dass der Stress im Finanzsektor begrenzt werden kann, in 2023 bei 2,8 % nach 3,4 % im Vorjahr liegen und sich in den nächsten fünf Jahren bei zirka 3,0 % p.a. einpendeln. Das ist die niedrigste mittelfristige Prognose seit Jahrzehnten.

Die mageren Aussichten spiegeln gleichzeitig den engen politischen Spielraum für die Inflationsbekämpfung, die Folgen der aktuellen Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen, den andauernden Krieg in der Ukraine und die zunehmende geopolitische Fragmentierung wider.

Die Auftragsbücher der Feuerwehrindustrie sind prall gefüllt, sodass die Branche 2023 grundsätzlich wieder mit einem Umsatzwachstum rechnen kann. Das setzt jedoch voraus, dass sich die internationalen Lieferketten in den kommenden Monaten entspannen und die Materialkosten weiter stabilisieren. Das stärkste Umsatzwachstum sollte in den Kernmärkten von Rosenbauer in Europa und in Nordamerika möglich sein, wobei sich auch der Mittlere Osten stärker präsentieren könnte.

Unter der Annahme einer weiteren Verbesserung der Bereitstellung von LKW-Chassis erwartet der Konzernvorstand von Rosenbauer für 2023 einen Umsatz von über 1 Mrd EUR. Die EBIT-Marge soll sich um etwa 4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr verbessern.

[ 1 ] Im Zuge der Neuorganisation der Vertriebsregionen wurde die Area NISA (Nordeuropa, Iberien, Südamerika, Afrika) als selbstständige Einheit aufgelöst und die Managementverantwortung für ihre Märkte aufgeteilt.

(Ende)

Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich Ansprechpartner: Tiemon Kiesenhofer, MBA Tel.: +43 732 6794-568 E-Mail: tiemon.kiesenhofer@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com

ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2023 01:00 ET (05:00 GMT)