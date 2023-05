EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

HENSOLDT setzt Wachstumskurs im ersten Quartal 2023 fort und bestätigt Ausblick



09.05.2023 / 07:30 CET/CEST

HENSOLDT setzt Wachstumskurs im ersten Quartal 2023 fort und bestätigt Ausblick Umsatz wächst um rund 18% auf 338 Millionen EUR

Auftragsbestand konstant hoch auf Vorjahrsniveau bei 5.362 Millionen EUR

Bereinigtes EBITDA auf 30 Millionen EUR gestiegen

Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich deutlich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 9,0%

Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 für alle relevanten Kennzahlen bestätigt Taufkirchen, 09. Mai 2023 - Die HENSOLDT-Gruppe ("HENSOLDT") hat in den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres erneut eine positive Gesamtgeschäftsentwicklung verzeichnet. Im ersten Quartal 2023 steigerte das Unternehmen die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum signifikant um 18% auf 338 Millionen EUR (Vorjahresquartal: 286 Millionen EUR). Dieses Wachstum war vor allem getrieben von wichtigen Großprojekten. Auch das bereinigte EBITDA konnte auf 30 Millionen EUR deutlich gesteigert werden (Vorjahresquartal: 17 Millionen EUR). Die starke Zunahme des bereinigten EBITDA ist hauptsächlich auf das gestiegene Umsatzvolumen zurückzuführen. Zudem wird das Ergebnis im ersten Quartal durch einen langsameren Anstieg der Kosten positiv beeinflusst. Der Auftragsbestand blieb wie erwartet mit 5.362 Millionen EUR stabil auf Vorjahresniveau (Gesamtjahr 2022: 5.366 Millionen EUR). Wesentliche Treiber bei den Auftragseingängen der ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres waren Aufträge für TRML-4D-Radare zur Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung sowie zur Ausstattung der Plattformen PUMA und Leopard 2. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet HENSOLDT insgesamt ein moderates Wachstum bei den Auftragseingängen getrieben von ersten Aufträgen aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr und generellen Budgeterhöhungen. Mit der Aufnahme des Unternehmens in den MDAX im März 2023 konnte HENSOLDT seine strategische Position und Markenwahrnehmung als führender Anbieter im Bereich der Sensorik und Verteidigungselektronik weiter ausbauen. Thomas Müller, CEO der HENSOLDT-Gruppe, sagt: "Die positive Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2023 bestätigt unseren anhaltenden Wachstumskurs und zeigt, wie ernst wir als HENSOLDT die neue Rolle und besondere Verantwortung nehmen, die uns als Verteidigungsindustrie mittlerweile zukommt. Diese wurde zuletzt auch durch unseren Aufstieg in den MDAX unterstrichen. Bereits heute liefern wir mit unseren innovativen Technologien einen wertvollen Beitrag zu mehr Sicherheit in Europa und der Welt. Wir stehen bereit, die Streitkräfte Deutschlands und die unserer Partner umfassend, zuverlässig und schnell zu beliefern, um sie für die neuen Herausforderungen optimal auszustatten. HENSOLDT steht dazu in engem Austausch mit der Bundesregierung und Bündnispartnern, um sich gemeinsam für eine sicherere Zukunft einzusetzen." Christian Ladurner, CFO der HENSOLDT-Gruppe, sagt: "Stabilität und Sicherheit - dafür steht HENSOLDT. Trotz der nur langsamen Erholung der Weltwirtschaft angesichts des andauernden Kriegs in der Ukraine, der hohen Inflation und der Folgen der COVID-19-Pandemie zeigt unsere erneut positive Geschäftsentwicklung ein robustes und nachhaltiges Wachstum. Der Aufstieg von HENSOLDT in den MDAX wird uns weiter dabei helfen, unsere Markenbekanntheit zu steigern. Er zeigt zudem: Die Verteidigungsindustrie gewinnt auch gesamtgesellschaftlich immer mehr an Akzeptanz und Bedeutung." Auftragseingang geprägt durch Nachfrage nach Ground Based Systems Haupttreiber des Auftragseingangs in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 waren neben den Aufträgen für TRML-4D-Radare zur Unterstützung der Ukraine vor allem Auftragseingänge für die Plattformen PUMA und Leopard 2 in der Produktlinie "Ground Based Systems" des Segments Optronics. Insgesamt lag der Auftragseingang im Berichtszeitraum wie erwartet unter dem ersten Quartal des Vorjahres, der durch außergewöhnlich hohe Auftragseingänge wie den Servicevertrag C3 für den Eurofighter und Aufträge für die Ausstattung der Mehrzweckfregatte 126 geprägt war. Umsatz, Ergebnis und Free-Cashflow entwickeln sich wie erwartet Die HENSOLDT-Gruppe konnte das bereinigte EBITDA in den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres auf 30 Millionen EUR steigern (Vorjahresquartal: 17 Millionen EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge übertrifft mit 9,0% (Vorjahresquartal: 5,8%) das Niveau des Vorjahreszeitraumes. Der bereinigte Free Cashflow vor Steuern und Zinsen entwickelt sich wie erwartet und liegt mit -126 Millionen EUR (Vorjahresquartal: -114 Millionen EUR) leicht unterhalb des Niveaus des Vorjahresquartals. Ausblick für 2023 bestätigt Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet HENSOLDT mit einer erneut positiven Geschäftsentwicklung und einem moderat wachsenden Auftragseingang aufgrund von Budgeterhöhungen und ersten Aufträgen aus dem Sondervermögen der Bundesregierung. HENSOLDT erwartet daher ein moderates organisches Umsatzwachstum zwischen 7% und 10% sowie ein moderat steigendes bereinigtes EBITDA. Für das Segment Optronics erwartet das Management aufgrund von Nachholeffekten in Folge temporärer Lieferkettenstörungen im Geschäftsjahr 2022 ein in Relation zum Segment Sensors stärkeres prozentuales Wachstum bei Umsatz, Auftragseingang und bereinigtem EBITDA. Kennzahlen Millionen EUR Q1 2022 Q1 2023 Umsatz 286 338 Bereinigtes EBITDA 17 30 Bereinigte EBITDA Marge 5,8% 9,0% Auftragseingang 681 347 Auftragsbestand 5.509 5.362 Bereinigter Free-Cash-Flow (vor Steuern und Zinsen) -114 -126

HENSOLDTs Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2023 ist auf der Investor Relations Webseite der HENSOLDT AG abrufbar. Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 werden am 28. Juli 2023 veröffentlicht. Am Freitag, den 12. Mai 2023, findet die ordentliche Hauptversammlung der HENSOLDT AG in Präsenz im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München statt. Über HENSOLDT HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio auf der Grundlage innovativer Ansätze für Datenmanagement, Robotik und Cybersicherheit kontinuierlich aus. Mit rund 6.500 Mitarbeitern erzielte HENSOLDT 2022 einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert. www.hensoldt.net Pressekontakt HENSOLDT Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823 M: joachim.schranzhofer@hensoldt.net



