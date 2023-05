DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: Montana Aerospace AG' 1. Quartal 2023: Umsatzsteigerung um 45% (yoy), sowie überproportionale EBITDA-Entwicklung (+49%)

Reinach (pta/09.05.2023/07:00) - AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 09. Mai 2023 [ Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR ]

Montana Aerospace AG meldet ihre Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2023: Umsatzsteigerung um 45% (yoy), sowie überproportionale EBITDA-Entwicklung (+49%)

Die Montana Aerospace AG (das Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die Gruppe" oder Montana Aerospace"), ein führender, hochgradig integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt-, E-Mobilitäts- und Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten, veröffentlicht heute die Ergebnisse des 1. Quartals 2023.

HÖHEPUNKTE Q1 2023

* Finanzkennzahlen: Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 45,1% auf EUR 353,1 Mio. Analog dazu wuchs das bereinigte EBITDA [ 1 ] um EUR 7,7 Mio. auf EUR 23,6 Mio. (+48,5% gegenüber dem Vorjahr), getrieben durch einen starken Ergebnisbeitrag des Energy-Segments als auch - bis auf ASCO - durch eine konstante Entwicklung im Aerostructures-Segment * Nettoumsätze der Segmente: Aerostructures: +86%, E-Mobility: +4%, Energy: +29% * Bereinigtes EBITDA1 der Segmente: Aerostructures: +27%, E-Mobility: -21%, Energy: +400% * Guidance bestätigt: >EUR 1,5 Mrd. Nettoumsatz und ein bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 130-150 Mio. (ohne das veräußerte Nicht-Kerngeschäft der Maschinenbau-Sparte Alpine Metal Tech); klares Ziel der Generierung eines positiven Free Cashflow und Nettogewinn; Guidance daher für 2023 erneut bestätigt * Segment-Guidance bestätigt: Aerostructures als voraussichtlich wichtigster Wachstumstreiber in 2023 mit einer Nettoumsatzprognose von EUR 750-800 Mio., gefolgt von Energy mit EUR >550 Mio. und E-Mobility mit EUR >200 Mio.

Solider start in 2023 Die Ergebnisse des 1. Quartals 2023 entsprechen unseren Prognosen in den Segmenten Aerostructures und E-Mobility und übertreffen unsere internen Erwartungen im Segment Energy. Zu den Höhepunkten der Finanzzahlen für das erste Quartal 2023 gehören die Nettoumsatzzahlen des Segments Aerostructures, die sich auf EUR 166,8 Mio. (86% yoy Wachstum) belaufen, und die bereinigten EBITDA-Zahlen des Segments Energy, die EUR 7,2 Mio. (400% yoy Wachstum) betragen.

Nettoumsatz In den ersten drei Monaten des Finanzjahres 2023 generierte Montana Aerospace einen konsolidierten Nettoumsatz von EUR 353,1 Mio. und lag damit 45,1% über dem Vorjahreswert von EUR 243,3 Mio. Der größte Beitrag hierzu resultierte aus dem Aerostructures-Segment, welches EUR 166,8 Mio. erwirtschaftete, gefolgt vom Bereich Energy (EUR 139,8 Mio.). Generell wurde diese positive Umsatzentwicklung durch die Übernahmen von ASCO im Geschäftsfeld Aerostructures, sowie Sao Marco im Segment Energy (beide im Jahr 2022) unterstützt.

EBITDA Bereinigt um einmalige und nicht operative Effekte, insbesondere um Rechtskosten und Kosten für die Integration der akquirierten Unternehmen (PMI), belief sich das bereinigte EBITDA in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 auf EUR 23,6 Mio., und lag damit über dem Vorjahresniveau von EUR 15,9 Mio. Daraus ergab sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 6,7% (1. Quartal 2022: 6,5%). Die allgemeine bereinigte EBITDA-Performance wird nach wie vor durch externe Lieferkettenprobleme beeinträchtigt und verwässert, mit denen ASCO im Segment Aerostructures auf seinem Weg zur vollständigen Integration konfrontiert ist.

Auf nicht-bereinigter Basis stieg das ausgewiesene Gruppen-EBITDA von EUR 14,4 Mio. in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022 auf EUR 21,4 Mio. zum Ende des 1. Quartals 2023, was einem Anstieg um 48,3% entspricht und mit der Steigerung des bereinigten EBITDA (Anstieg um 48,5% im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum) übereinstimmt.

Das EBITDA-Wachstum kann zu einem großen Teil auf die nachhaltige Verbesserung der Produktionsleistung (Nettoumsätze plus Veränderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen; EUR +103,8 Mio. gegenüber der Vorperiode 2022) zurückgeführt werden. Darüber hinaus trugen der Zuwachs an Marktanteilen sowie höhere build rates und eine Verschlankung der Belegschaft auf etwa 6.700 Mitarbeiter zur positiven EBITDA-Entwicklung bei.

Der Materialaufwand (EUR 234,4 Mio. in den ersten drei Monaten 2023 verglichen mit EUR 173,7 Mio. in der Vorjahresperiode 2022) wuchs unterproportional zur Gesamtumsatzentwicklung. Der Personalaufwand ist weiter gestiegen (EUR 70,3 Mio. in den ersten drei Monaten 2023 vs. EUR 50,1 Mio. im gleichen Zeitraum 2022), wobei rund EUR 21 Mio. aus der Übernahme von ASCO stammen. Auf vergleichbarer Basis blieben daher die Personalkosten somit fast gleich. Montana Aerospace sieht den Zugang zu qualifiziertem Personal und ausreichend Rohstoffen weiterhin als entscheidende Meilensteine für zukünftiges Wachstum.

Die drei Anpassungen des EBITDA in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 waren die Kosten im Zusammenhang mit den PMI-Aufwendungen für die im Jahr 2022 erworbene ASCO-Gruppe in Höhe von EUR 0,9 Mio., gefolgt von Rechtskosten (EUR 0,8 Mio.) sowie dem Management-Stock-Option-Programm (MSOP) (EUR 0,5 Mio.), die sich insgesamt auf EUR 2,2 Mio. beliefen.

Hinsichtlich des Trade Working Capitals erwarten wir, wie in unserer Guidance kommuniziert, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 ein klar niedrigeres und nachhaltigeres Niveau in allen Segmenten zu erreichen. Ende 2022 gab es einige verspätete Zahlungen aus Optimierungsgründen. Dies wird sich in Zukunft ändern, da die Zahlungen früher erfolgen werden, in Übereinstimmung mit früheren ersten Quartalen der jeweiligen Geschäftsjahre. Während der Nettoumsatz um 45% stieg, wuchsen die Vorräte um nur etwa 4% an, was den Ansatz eines effektiven Trade Working Capital Managements bestätigt.

Das Finanzergebnis wurde durch deutlich höhere Zinsaufwendungen belastet, die von EUR -5,0 Mio. am Ende des ersten Quartals 2022 auf EUR -9,7 Mio. am Ende des ersten Quartals 2023 anstiegen. Dennoch ist mehr als ein Drittel des Finanzergebnisses nicht liquiditätswirksam (FX-Themen). Positive Veränderungen des Finanzergebnisses werden in den nächsten Monaten erwartet, sobald die Umstrukturierung der Fremdkapitalseite abgeschlossen ist.

Entwicklung von Nettoumsatz und Bereinigtem EBITDA nach Segmenten

in Mio. EUR Aerostructures E-Mobility Energy Q1 2022 Q1 2023 Q1 2022 Q1 2023 Q1 2022 Q1 2023 Nettoumsatz 89,9 166,8 45,4 47,2 108,6 139,8 jährliches Wachstum +85,5% +3,9% +28,7% Bereinigtes EBITDA 12,0 15,2 4,2 3,3 1,4 7,2 jährliches Wachstum +26,9% -20,8% +400%

Die Nettoumsätze und EBITDA-Zahlen der ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2023 weisen die Segmente Aerostructures und Energy als Haupttreiber des Wachstums der Montana Aerospace AG aus. Der Bereich Aerostructures zeigt ein Wachstum von 85,5%, was einem Nettoumsatz von EUR 166,8 Mio. gleichkommt. Gleichzeitig beendet das Geschäftsfeld Energy das erste Quartal 2023 mit einem Wachstum von 28,7% und einem Nettoumsatz von EUR 139,8 Mio. Das Segment E-Mobility weist - aufgrund eines Nachfragerückganges von billets im externen Markt - ein nur geringes Wachstum hinsichtlich des Nettoumsatzes (EUR 47,2 Mio. in den ersten drei Monaten 2023 verglichen mit EUR 45,4 Mio. in der Vorjahresperiode 2022) auf.

Das bereinigte EBITDA im Segment E-Mobility liegt im Rahmen unserer Prognose, mit gutem Potenzial, in den kommenden Quartalen überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Das Segment Energy erzielte ein bereinigtes EBITDA von EUR 7,2 Mio., was einem Zuwachs von 400% gegenüber Q1 2022 entspricht und ein Geschäftssegment mit starkem Wachstum etabliert. Gleichzeitig spiegelt dieser positive Trend die Marktentwicklung von einem Pull- zu einem Push-Markt wider. Auch der Bereich Aerostructures weist eine Verbesserung des bereinigten EBITDA von 26,9% im Vergleich zur Vorjahresperiode aus, und erreicht EUR 15,2 Mio. Hierbei ist festzuhalten, dass sich die anhaltenden externen Umstände in den Lieferketten der Tochtergesellschaft ASCO negativ auswirkten.

Den vollständigen Bericht zum 1. Quartal 2023 finden Sie online unter https://www.montana-aerospace.com/en/investors /

KOMMENDE VERANSTALTUNGEN [ 2 ]

23. Mai 2023 Generalversammlung 2023 15. August 2023 Interim Financial Report - Q2 / HY Bericht 2023 14. November 2023 Interim Financial Report - Q3 2023

Head of M&A und Investor Relations Marc Vesely recte Riha Telefon: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein

Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.700 hochqualifizierte Mitarbeiter an 22 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt, die Elektromobilität und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Haftungsausschluss Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

