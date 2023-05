Chinas Aussenhandel hat im April an Schwung verloren. Die Exporte stiegen im Vorjahresvergleich zwar um 8,5% auf 295,4 Mrd USD. Der Zuwachs fiel damit aber geringer aus als im Vormonat.Peking - Chinas Aussenhandel hat im April an Schwung verloren. Wie der Pekinger Zoll am Dienstag mitteilte, stiegen Exporte im Vorjahresvergleich zwar um 8,5 Prozent auf 295,4 Milliarden US-Dollar an. Der Zuwachs fiel damit aber geringer aus als im Vormonat, als noch ein Plus von 14,8 Prozent verzeichnet worden war. Stark rückläufig waren im April die Importe in die Volksrepublik...

