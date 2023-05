Die digitale Privatbank Alpian kündigt in einer neuen nationalen Kampagne die Erhöhung des Zinssatzes von 0,5% auf 1% für Einlagen zwischen 100'001 und 250'000 CHF an.Zürich - Die digitale Privatbank Alpian kündigt in einer neuen nationalen Kampagne die Erhöhung des Zinssatzes von 0,5% auf 1% für Einlagen zwischen 100'001 und 250'000 CHF an. Die Kampagne wird über digitale Kanäle und im Fernsehen ausgestrahlt und soll die Mission von Alpian, innovative Finanzdienstleistungen für wohlhabende Menschen (mass affluent) in der Schweiz anzubieten, fördern.

