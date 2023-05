The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.05.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.05.2023



ISIN Name

US219868CC84 CORP.ANDINA 20/23

US023135BV77 AMAZON.COM 21/23

DE000A32VP73 SGL CARBON SE O.N. NEUE

XS2170609403 GLAXOSM.CAP. MTN 20/23MTN

USU9273ACZ67 VW GRP AMER 20/23 REGS

US86562MBE93 SUMITOMO MITSUI F. 18/23

XS1076957700 CRED.SUISSE GRP 14-UND.

DE000A11QEY0 BRANDENBURG LSA 15/23

