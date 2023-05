Kunden profitieren von reduzierten Ausfallrisiken und dem signifikant verkürzten Zeitaufwand bei der Beseitigung von Anwendungsperformance-Problemen

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), ein führender Anbieter von Lösungen für Performance-Management, Cybersicherheit und DDoS-Schutz, hat die Ergebnisse einer von Forrester Consulting durchgeführten Studie zum "Total Economic Impact" von NETSCOUT nGenius® Enterprise Performance Management veröffentlicht. Bewertet wurden die Kosteneinsparungen und Geschäftsvorteile, die Kunden beim Einsatz der Lösung durch die Überwachung der Anwendungsperformance in Echtzeit und reduzierten Personalaufwand erzielen können.

Basierend auf einer Finanzbewertung und Interviews mit Entscheidungsträgern von Unternehmen mit implementierter Lösung, kommt die Forrester-Studie zum Schluss, dass Unternehmen mit nGenius Enterprise Performance Management innerhalb von drei Jahren durchschnittlich folgende Ergebnisse verzeichneten:

Eine Gesamtkapitalrendite (ROI) von 234 über drei Jahre

Vorteile von 6,94 Millionen US-Dollar über drei Jahre mit einem Kapitalwert von 4,86 Millionen US-Dollar

Reduzierung des Personalaufwands, der von den IT-Teams pro Störung für das Vorfallmanagement aufgewendet wird, um mehr als 80

Steigerung der Umsatzproduktivität bei den Mitarbeitern mit Kundenkontakt um 7,5

Amortisation innerhalb von weniger als sechs Monaten

Im Rahmen der mit NETSCOUT-Kunden geführten Interviews stellte Forrester einige weitere Vorteile der Lösung fest, etwa die Reduzierung von Vorfällen mit Leistungseinbußen durch proaktive Überwachung sowie den hervorragenden Kundenservice.

Sämtliche Studienergebnisse sind online verfügbar unter: https://www.netscout.com/whitepapers/the-total-economic-impact-of-netscout-ngenius-enterprise-performance-management

