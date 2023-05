Der Deal erweitert die globale Präsenz von Trailstone und erhöht die Summe der in Europa gemanagten Assets auf über 4 GW

Die Trailstone Group ("Trailstone"), ein globales Energie- und Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass sie mit Glennmont Partners von Nuveen ("Glennmont"), einem der weltweit größten Manager von Investitionen in erneuerbare Energien, eine Vereinbarung über den Erwerb von 84 MW Windkapazität in Italien unterzeichnet hat. Dieser Deal ist die jüngste in einer langjährigen Beziehung zwischen Trailstone und Glennmont, die 2016 begann. Damit steigt die von Trailstone in Italien im Jahr 2023 gemanagte Windkapazität auf über 500 MW und die Gesamtzahl der von Trailstone gemanagten erneuerbaren Assets in ganz Europa auf über 4,3 GWs.

Durch diese Transaktion wird Trailstone seinen Marktzugang, sein Fachwissen und seine proprietäre Plattform zur Optimierung erneuerbarer Energien nutzen, um das Ausgleichsrisiko zu reduzieren und die Handelseinnahmen für die Windkraftanlagen von Glennmont in Italien zu maximieren. Die von Trailstone angebotenen Route-to-Market-PPAs ermöglichen Eigentümern von Stromerzeugern wie Glennmont den Zugang zu den Strom-Terminmärkten, die Erzielung von Einnahmen aus dem Ausgleichsmechanismus und den Märkten für Zusatzleistungen, den Zugang zum Dispatch-Service und das Einhalten von Mindesteinnahmegarantien.

Ante Pogacic, Global Head of Power and Renewables bei Trailstone sagte: "Trailstone ist stolz darauf, seine Partnerschaft mit Glennmont fortzusetzen und technologiegestützte Lösungen für das Risikomanagement und die Asset-Optimierung für deren Windkraftanlagen in Italien zur Verfügung zu stellen. Deals wie dieser sind erforderlich, um den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen, indem wir die wachsenden Marktrisiken reduzieren, denen die Eigentümer von Wind- und Solar-Assets ausgesetzt sind."

Francesco Cacciabue, Partner bei Glennmont sagte: "Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit Trailstone fortzusetzen und mit ihrem Expertenteam an der Optimierung unseres Windportfolios in Italien zu arbeiten. Diese Route-to-Market PPA wird sicherstellen, dass unsere sorgfältig ausgewählten, risikogemanagten Anlagen eine nachhaltige Leistung und verlässliche Erträge anbieten."

Die firmeneigene Optimierungsplattform von Trailstone nutzt robuste Wettermodelle, Datenanalysen und künstliche Intelligenz (KI), um das Angebot an erneuerbaren Energien besser vorherzusagen und die Renditen für Asset-Eigentümer zu optimieren. Die erfahrenen Risikomanagement- und Handelsteams von Trailstone nutzen die Plattform, um Ungleichgewichte zu managen, die durch wetterbedingte Produktionsrisiken verursacht werden. Dadurch werden die Eintrittsbarrieren für Asset-Entwickler gesenkt und die Implementierung von mehr Wind- und Solarstromerzeugung ermöglicht. Auf der Netzebene ermöglicht eine Verbesserung der Effektivität und Effizienz, mit der erneuerbare Energien gemanagt werden, dass mehr Assets an das Netz angeschlossen werden können, was den Reservebedarf und die Kosten senkt, welche allesamt ein besseres Umfeld für den Endverbraucher zur Verfügung stellen.

Über Trailstone

Trailstone ist ein globales Handels- und Asset-Management-Unternehmen für erneuerbare Energien, das Risikomanagement und Energieoptimierung zur Verbesserung der Produktions- und Finanzerträge bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine vollautomatische End-to-End-Plattform für das Management von Strom aus erneuerbaren Energien an, die sich auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz im Energiehandel stützt. Die firmeneigene Technologie von Trailstone nutzt Datenanalyse und Meteorologie, um seinen Kunden robuste Modellierungs-, Vorhersage- und Transaktionsfähigkeiten zu bieten. Trailstone wurde im April 2013 gegründet. Bis heute hat Trailstone bei der Optimierung von mehr als 18.000 MW Assets im Bereich der erneuerbaren Energien mitgewirkt und ist in 16 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr unter www.trailstonegroup.com.

Über Glennmont Partners von Nuveen

Glennmont Partners von Nuveen ist eine führende Kapitalbeteiligungsgesellschaft im Infrastrukturbereich, die seit über einem Jahrzehnt bei Investitionen in saubere Energie führend ist. Sie befindet sich im Besitz von Nuveen, welche im Auftrag von Einrichtungen und Privatpersonen auf der ganzen Welt ein Vermögen von 1,3 Billionen Dollar managt. Glennmont ist einer der größten auf erneuerbare Energien spezialisierten Manager in Europa und hat rund 2 Milliarden Euro in mehr als 30 saubere Stromprojekte wie Windparks, Photovoltaik und Biomasse investiert, die zusammen mehr als 1.500 MW Energie in der Europäischen Union erzeugen. (www.glennmont.com)

Glennmont Partners ist ein Handelsname von Clean Energy Partners LLP und Glennmont Asset Management Limited, die beide von der Financial Conduct Authority zugelassen sind und von ihr reguliert werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.glennmont.com

