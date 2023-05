Am Dienstag stehen aus Konjunktursicht kaum beachtenswerte Daten auf dem Programm.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel nachgegeben und ist wieder unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0990 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Auch gegenüber dem Franken notiert die Gemeinschaftswährung schwächer. Aktuell notiert der Kurs bei 0,9776 Franken und damit etwas tiefer als am Vorabend mit 0,9791. USD/

