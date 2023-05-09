BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 153 (150) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 13500 (12400) PENCE - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 160 (130) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 2850 (3000) PENCE - 'BUY'BERNSTEIN HEBT VOLVO CARS AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 50 SEKCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,70 (2,60) EUR - 'NEUTRAL' DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR GEBERIT AUF 400 (385) CHF - 'VERKAUFEN'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR A P MOLLER-MAERSK AUF 9000 (8700) DKK - 'SELL'GOLDMAN STARTET EURONEXT MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 79 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 148 (144) EUR - 'SELL'JEFFERIES HEBT AENA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 175 (160) EUR JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 69 (62) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...