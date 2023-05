Der Feuerwehren-Ausstatter Rosenbauer hat in den ersten drei Monaten 2023, vor allem dank höherer Fahrzeugauslieferungen, Umsatzerlöse in Höhe von 191,7 Mio. Euro (1-3/2022: 176,7 Mio. Euro) erzielt. Der operative Verlust konnte aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen reduziert werden, das EBIT belief sich demnach auf -4,9 Mio. Euro (1-3/2022: -18,6 Mio. Euro). Das EBITDA war mit 2,5 Mio. Euro (1-3/2022: -11,5 Mio. Euro) wieder positiv. Der Verlust im 1. Quartal ging von 15,7 Mio. in 2022 auf -10,7 Mio. Euro zurück. Der Auftragseingang liegt mit 293,3 Mio. Euro klar über den Umsatzerlösen der ersten drei Monate. Der Auftragsbestand beträgt zum Ende des ersten Quartals 2023 1.610,0 Mio. Euro (31. März 2022: 1.242,9 Mio. Euro). Der Cashflow ...

