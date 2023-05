DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der US-Bankensektor ist laut einem Bericht der US-Notenbank auch nach dem Kollaps mehrerer Regionalbanken weiter widerstandsfähig. Der Sektor verfüge über substanzielle Kapazitäten zur Verarbeitung von Verlusten, heißt es im jüngsten Finanzstabilitätsbericht, der auf Umfragen unter Marktexperten, Ökonomen, Akademikern und anderen basiert. Seit dem vergangenen Bericht im November 2022 sind drei Regionalbanken kollabiert, nachdem Kunden massiv Einlagen abgezogen hatten. In dem aktuellen Bericht wird diesen Banken - Silicon Valley Bank, Signature Bank und First Republic Bank - ein schwaches Management der Zins- und Liquiditätsrisiken vorgeworfen. Die Interventionen durch die Federal Reserve und andere Behörden hätten dem Bericht zufolge jedoch ein Übergreifen auf das Finanzsystem insgesamt verhindert. Der Finanzsektor habe sich damit wieder normalisiert. Die Einlagen hätten sich insgesamt stabilisiert, wobei einige Banken, die hohe Abflüsse verkraften mussten, immer noch Probleme hätten. "Diese Entwicklungen könnten sich auf die künftigen Kreditbedingungen auswirken", heißt es in dem Bericht weiter.

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.150,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.337,50 -0,1% Nikkei-225 29.251,73 +1,0% Hang-Seng-Index 20.184,67 -0,6% Kospi 2.509,48 -0,1% Shanghai-Composite 3.399,39 +0,1% S&P/ASX 200 7.265,70 -0,1%

Uneinheitlich - Tokio ragt nach oben heraus, nachdem dort der Wochenstart nach der vorherigen Feiertagspause aber auch enttäuschend ausgefallen war. Dass die chinesischen Exporte im April stärker als erwartet gestiegen, die Importe zugleich aber stärker als erwartet gesunken sind, sorgt für keinen erkennbaren Impuls. Ein Thema auch an den Finanzmärkten in Ostasien ist die immer näher rückende Schuldenobergrenze in den USA. Die damit drohende Unfähigkeit der USA, Zahlungen zu leisten, sorge für erhöhte Aufmerksamkeit und Verunsicherung, so Marktbeobachter. Am Berichtstag will sich deswegen US-Präsident mit Spitzen des Senats und des Repräsentantenhauses treffen. In Hongkong büßen China Mobile 1,1 und BYD 0,3 Prozent ein. Hier belaste, dass Berkshire Hathaway seine Beteiligungen an dem Telekomunternehmen und dem Elektroautohersteller weiter verringert habe, so Händler. In Tokio machen JFE Holdings einen Satz um über 13 Prozent. Der Stahlhersteller hat einen 17-prozentigen Anstieg des Nettogewinns in Aussicht gestellt. Die Reedereiaktie Kawasaki Kisen verteuert sich nach einem 8,2-prozentigen Anstieg des Nettogewinns um 8 Prozent. Unicharm geben dagegen nach enttäuschenden Geschäftszahlen des Konsumgüterherstellers um 4,8 Prozent nach.

Paypal kamen um 5,8 Prozent zurück, obgleich Paypal im ersten Quartal von höheren Ausgaben im Onlinehandel und Kostensenkungen profitierte und Umsatz und Gewinn stärker steigern konnte als von Analysten erwartet. Zudem erhöhte das Unternehmen die Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Allerdings fiel die Prognose für die Steigerung der Gewinnmarge niedriger aus als zuletzt noch avisiert. Für DaVita ging es um über 7 Prozent aufwärts. Der Anbieter von Nierendialysedienstleistungen und Wettbewerber von Fresenius Medical Care hatte einen bereinigten Gewinn über den Erwartungen der Wall Street berichtet. Mit Enttäuschung wurden dagegen die Quartalszahlen des Aromastoffherstellers und Symrise-Wettbewerbers International Flavors & Fragrances (IFF) aufgenommen. Der Kurs gab um 3,3 Prozent nach. Palantir Technologies (+21,5%) legten stark zu. Das Softwareunternehmen meldete unerwartet erneut einen Gewinn und übertraf gleichzeitig die Umsatzerwartungen. Dazu sprach der Finanzchef von einem "enormen Potenzial" im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.618,69 -0,2% -55,69 +1,4% S&P-500 4.138,12 +0,0% 1,87 +7,8% Nasdaq-Comp. 12.256,92 +0,2% 21,50 +17,1% Nasdaq-100 13.291,64 +0,2% 32,51 +21,5% Montag Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 810 Mio 926 Mio Gewinner 1.405 2.549 Verlierer 1.574 438 unverändert 105 86

Kaum verändert - Inflations- und Rezessionssorgen dämpften die Kauflaune. Beobachter erklärten die Zurückhaltung der Anleger zum einen mit den am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreisen, von anderer Seite wurde die Gefahr einer Wirtschaftsschwäche als Erklärung bemüht und auch auf das drohende Erreichen der Schuldenobergrenze wurde verwiesen. Für Vorsicht sorgte auch eine Erhebung der US-Notenbank, wonach die Banken bei der Kreditvergabe zuletzt strengere Maßstäbe anlegten, was die Nachfrage dämpft. Unter den stark im Fokus stehenden Regionbalbanken legten PacWest um weitere 3,6 Prozent zu nach der knapp 82-prozentigen Rally am Freitag. Die Bank will zur Sicherung der Liquidität die Dividende kürzen. Biontech reagierten mit einem Minus von 0,4 Prozent auf die Veröffentlichung besser als erwartet ausgefallener Erstquartalszahlen. Beobachter haben aber die sinkenden Einnahmen mit Coronaimpfstoffen als Bremser hervor. Tyson Foods brachen nach schwachen Zahlen und einer Gewinnwarnung um 16,4 Prozent ein. Tupperware (-27,5%) litten darunter, dass das Unternehmen in den Zahlenausweisen vergangener Berichtsperioden weitere Fehler sowie Schwachstellen in den internen Kontrollmechanismen entdeckt hatte.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,00 +9,1 3,90 -42,5 5 Jahre 3,50 +9,3 3,41 -50,0 7 Jahre 3,50 +8,6 3,41 -47,0 10 Jahre 3,52 +8,1 3,44 -36,1 30 Jahre 3,84 +8,1 3,75 -13,5

Die unerwartet starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag veranlassten die Anleger erneut zum Rückzug aus dem Anleihemarkt, wie Händler sagten. Denn die robusten Daten sprächen tendenziell für weiter steigende Leitzinsen, auch wenn der Markt zunächst mit einer Zinserhöhungspause rechne und die Fed für eine solche zuletzt auch entsprechende Signale ausgesendet habe.

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:13 % YTD EUR/USD 1,0994 -0,1% 1,1006 1,1049 +2,7% EUR/JPY 148,27 -0,2% 148,64 149,02 +5,6% EUR/GBP 0,8715 -0,1% 0,8720 0,8735 -1,5% GBP/USD 1,2613 -0,1% 1,2620 1,2651 +4,3% USD/JPY 134,87 -0,1% 135,07 134,87 +2,9% USD/KRW 1.321,59 -0,0% 1.321,64 1.321,17 +4,7% USD/CNY 6,9229 +0,2% 6,9125 6,9169 +0,4% USD/CNH 6,9278 +0,1% 6,9207 6,9215 0% USD/HKD 7,8479 -0,0% 7,8486 7,8481 +0,5% AUD/USD 0,6778 -0,0% 0,6781 0,6788 -0,5% NZD/USD 0,6340 -0,1% 0,6345 0,6328 -0,2% Bitcoin BTC/USD 27.563,95 +0,0% 27.550,58 28.166,93 +66,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich gut behauptet. Das drohende Erreichen der Schuldengrenze in den USA wird aus Sicht der Commerzbank zunehmend zu einem Damoklesschwert für den Greenback.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,67 73,16 -0,7% -0,49 -9,4% Brent/ICE 76,49 77,01 -0,7% -0,52 -9,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach dem Fall auf ein 16-Monatstief in der vergangenen Woche erholten sich die Erdölpreise - weiterhin gestützt vom überzeugenden US-Arbeitsmarktbericht. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,55 Prozent auf 73,16 Dollar.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.026,29 2.021,11 +0,3% +5,18 +11,1% Silber (Spot) 25,59 25,58 +0,1% +0,02 +6,8% Platin (Spot) 1.076,30 1.075,10 +0,1% +1,20 +0,8% Kupfer-Future 3,90 3,92 -0,4% -0,02 +2,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die chinesischen Exporte sind im April zwar stärker gestiegen als erwartet, der Anstieg hat sich im Vergleich zum starken Vormonat aber abgeschwächt. Die Ausfuhren legten um 8,5 (März: +14,8%) Prozent zu und übertrafen damit die Erwartung der Ökonomen, die im Konsens mit 6,0 Prozent gerechnet hatten. Die Importe fielen im April um 7,9 (-1,4%). Hier lautete der Konsenswert auf plus 0,5 Prozent.

Die japanische Notenbank will BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda zufolge ihre Politik der Steuerung der Zinskurve zurücknehmen, sobald die Inflation nachhaltig und stabil eine Inflation von 2 Prozent erreicht hat.

hat im ersten Quartal von höheren Ausgaben im Onlinehandel und Kostensenkungen profitiert. Umsatz und Gewinn stiegen stärker als von Analysten erwartet. Paypal erhöhte die Ziele für das laufende Geschäftsjahr, blieb mit den Zielen für das laufende zweite Quartal aber am unteren Rand der Analystenschätzungen bzw darunter. Zudem fiel die Prognose für den Anstieg der Gewinnmarge niedriger aus als zuletzt. Im ersten Quartal erzielte Paypal einen Nettogewinn von 795 (Vorjahr: 509) Millionen Dollar. Bereinigt und je Aktie waren es 1,17 Dollar, während Analysten mit 1,10 gerechnet hatten. Der Umsatz stieg auf 7,0

will nach Angaben von Unternehmenschef Elon Musk Konten löschen, die über einen langen Zeitraum nicht genutzt worden sind.

