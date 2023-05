DJ Ifo-Institut: Geschäftsklima für Selbstständige trübt sich ein

BERLIN (Dow Jones)--Das Geschäftsklima für Selbstständige hat sich nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung verschlechtert. Der Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex für Selbständige sank im April nicht saisonbereinigt auf minus 3,2 Punkte von plus 1,8 im März, wie das Institut mitteilte. "Anders als in der Gesamtwirtschaft ist die Erholung vom Vormonat schnell wieder verpufft", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. "Der Entwicklung bei Selbständigen und Kleinstunternehmen fehlt es aktuell an Dynamik."

Die Unternehmen beurteilten ihre laufenden Geschäfte nur noch punktuell positiv. Der Pessimismus bei den Erwartungen sei gewachsen. In der Gesamtwirtschaft hätten die pessimistischen Einschätzungen dagegen weiter abgenommen. "Die Sorgen der Selbstständigen und die Unsicherheit haben zugenommen", sagte Demmelhuber.

Bei den Dienstleistern unter den Befragten endete die positive Entwicklung der vergangenen fünf Monate. Die Unternehmen waren mit der Geschäftslage weniger zufrieden, und die Selbständigen schätzten ihre Perspektiven zurückhaltend ein. Die Sorgenfalten in Anbetracht der Auftragslage hätten zugenommen. Angesichts der schwachen Umsatzentwicklung hätten im Einzelhandel weiter die negativen Bewertungen der Lage überwogen. Bei den Geschäftsaussichten für die kommenden Monaten seien die Sorgen groß geblieben.

