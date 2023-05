Nach dem schwachen Freitag konnte der Goldpreis gestern wieder zulegen und startet auch heute fest in den Tag. Beflügelt wird der Goldpreis auch von dem Schuldenstreit in den USA und einer drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA. Aber auch die Käufe der Notenbanken gehen weiter. China hat im April den sechsten Monat in Folge gekauft.Aus den aktualisierten Angaben der People's Bank of China zu den Goldreserven geht hervor, dass sie im vergangenen Monat 8,1 Tonnen Gold gekauft hat, was dem sechsten ...

