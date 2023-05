Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein kaum bewegter Handelsstart ab. Der DAX dürfte zum Auftakt um 0,06 Prozent auf 15.962 Punkte zulegen. Damit bleibt beim deutschen Leitindex die 16.000-Punkte-Marke im Fokus. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Dienstag zudem beeinflussen:1. Wall Street legt Verschnaufpause einNach der kräftigen Erholung im Anschluss an den US-Arbeitsmarktbericht ...

