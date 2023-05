Die führende Technologieplattform für Nachhaltigkeit, Clarity AI, und der führende Anbieter von Impact-Daten und -Intelligenz, GIST Impact, haben ihre jüngste Partnerschaft bei der Entwicklung eines Produkts zur Bewertung der Auswirkungen auf die biologische Vielfalt bekannt gegeben. Diese innovative Lösung kommt zu einer Zeit, in der Themenfonds für Biodiversität im laufenden Jahr fast 1 Milliarde Dollar an Vermögenswerten hinzugewonnen haben ein klarer Hinweis auf die wachsende Anerkennung der Rolle des Finanzsektors bei der Abschwächung von Biodiversitätsrisiken.

Durch Nutzung des umfassenden Produkt-Ökosystems und der führenden Marktabdeckung von Clarity AI, kombiniert mit der 15-jährigen Erfahrung und Expertise von GIST Impact im Bereich Biodiversität und Impact Metrics, bietet diese Partnerschaft eine marktführende Lösung, die Kunden hilft, ihr Engagement in Unternehmen mit negativen Auswirkungen auf die Biodiversität zu identifizieren und neu zu bewerten. Dies soll letztlich fundierte Investitionsentscheidungen und die Einbindung der Unternehmen erleichtern.

"Die Notwendigkeit für Investoren, bei ihren Entscheidungen die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu berücksichtigen, war noch nie so dringend wie heute. Wir freuen uns, mit Clarity AI zusammenzuarbeiten und ihr fundiertes technologisches Know-how mit unserer branchenführenden Methodik und unseren Daten zu den Auswirkungen auf die Biodiversität zu kombinieren. Gemeinsam bieten wir Zugang zu verlässlichen Biodiversitätsdaten, die unternehmensspezifisch und geografisch präzise sind und die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt ganzheitlich erfassen. Diese Daten sind entscheidend für ein effektives Risikomanagement und für Maßnahmen zur Eindämmung weiterer Naturschäden", so Pavan Sukhdev, Gründer und CEO von GIST Impact.

Diese Partnerschaft soll außerdem sicherstellen, dass die Kunden gut auf die neuesten regulatorischen Entwicklungen vorbereitet sind, wie z. B. die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) und die Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

"Die Partnerschaft mit GIST Impact ist ein bedeutender Schritt für Clarity AI, denn sie versetzt uns in die Lage, die umfangreichen Erfahrungen, das Wissen, die Plattformen und die Daten von GIST Impact zur Bewertung der Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu nutzen. Durch diese Partnerschaft können wir unseren Kunden die genauesten und aktuellsten Informationen über Biodiversitätsrisiken zur Verfügung stellen, die es ihnen ermöglichen, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen und auf sinnvolle Weise mit Unternehmen in Kontakt zu treten", so Angel Agudo, VP of Product und Board Director bei Clarity AI.

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die maschinelles Lernen und Big Data nutzt, um Investoren, Organisationen und Verbrauchern Informationen über ökologische und soziale Aspekte zu liefern. Die Kompetenzen von Clarity AI sind ein unverzichtbares Werkzeug für eine durchgängige Nachhaltigkeitsanalyse in den Bereichen Investment, Unternehmensforschung, Benchmarking, E-Commerce für Verbraucher und regulatorisches Berichtswesen. Zum Stand Januar 2023 analysiert die Plattform von Clarity AI bereits mehr als 70.000 Unternehmen, 360.000 Fonds, 198 Länder und 199 Kommunalverwaltungen mehr als jeder andere Marktteilnehmer und liefert Daten und Analysen für Investitionen, Verbraucherforschung, Unternehmensanalysen und die Berichterstattung für Nachhaltigkeitsvorschriften weltweit. Clarity AI erfüllt seine Mission, gesellschaftliche Auswirkungen auf die Märkte zu erzielen, indem es seine Fähigkeiten durch die Integration mit Partnern wie BlackRock/Aladdin, Refinitiv, einem Unternehmen der LSEG, BNP Manaos, Allfunds und Simcorp direkt in die Arbeitsabläufe der Kunden einbringt. Darüber hinaus erreichen die Erkenntnisse bezüglich Nachhaltigkeit von Clarity AI mehr als 150 Millionen Verbraucher bei mehr als 400.000 Händlern auf der Klarna-Plattform. Clarity AI verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten. Das Kundennetzwerk verwaltet ein Vermögen in zweistelliger Billionenhöhe und umfasst Unternehmen wie Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington und BNP Paribas.

Über GIST Impact

GIST Impact ist ein führender Anbieter von Impact-Daten und -Analysen, der seit mehr als 15 Jahren die Auswirkungen von Unternehmen misst und quantifiziert. GIST Impact verfügt über historisch gewachsenes und fundiertes Know-how im Bereich der Ökonomie der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt (TEEB), das es seinen Kunden ermöglicht, die Auswirkungen ihrer Aktivitäten und die Abhängigkeiten von der Natur besser zu verstehen. Mit einem Team von über 100 Wissenschaftlern, Ingenieuren, Datenwissenschaftlern und Umweltökonomen kodifiziert GIST Impact diese Erfahrung in seinen marktführenden Impact-Plattformen und Datensätzen, die über 12.800 Unternehmen mit geografisch präzisen Zeitreihendaten abdecken. GIST Impact arbeitet mit wegweisenden Unternehmen aus allen Sektoren sowie mit Investoren zusammen, die mehr als 8 Billionen Dollar an verwaltetem Vermögen repräsentieren. GIST Impact kooperiert außerdem mit einigen der weltweit größten ESG-Datenanbieter, Unternehmensnetzwerke und Fintech-Plattformen, um die Messung der Auswirkungen auf den globalen Märkten zu ermöglichen.

