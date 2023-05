Howes übernimmt die Leitung des paneuropäischen Teams und des operativen Geschäfts in der Region nach einem ARR-Wachstum von fast 90 Prozent und dem Gewinn wichtiger Kunden wie dem Liverpool Football Club.

Wasabi Technologies, das internationale Unternehmen für Hot-Cloud-Speicher, verstärkt mit der Ernennung von Jon Howes zum Vice President und General Manager für die EMEA-Region sein Standbein in der EMEA-Region. Howes wird auf dem bisherigen Wachstum von Wasabi in der Region aufbauen, das sich durch einen Flagship-Deal mit dem Liverpool Football Club, 1.800 neue Partner und eine ARR-Wachstumsrate von 90 Prozent auszeichnet.

Darüber hinaus wurde ein komplettes Go-to-Market-Team für die Region aufgebaut, um das Wachstum von Cloud Storage voran zu treiben: Daniel Arabié ist Country Manager für den DACH-Raum und Mitteleuropa, Eric Peters ist Country Manager für Benelux und Südeuropa mit Sitz in Frankreich und Kevin Dunn ist Country Manager für UK/Irland und Nordics mit Sitz in Großbritannien.

Jon Howes, VP und GM für EMEA, Wasabi Technologies, sagt: "Die Nachfrage nach sicherem und leistungsstarkem Cloud-Speicher zu skalierbaren Preisen wächst in der EMEA-Region in einem noch nie dagewesenen Tempo. Wasabi bietet die ideale Lösung für diesen Markt. Unsere wachsende Popularität in ganz Europa ist ein Beweis für den Mehrwert, den wir Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Sport, Medien und Unterhaltung, Überwachung, Bildung und Gesundheit bieten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem branchenführenden Go-to-Market-Team die Verfügbarkeit von Wasabi Hot Cloud Storage in dieser wichtigen Region zu steigern. Die Leitung der EMEA-Aktivitäten von Wasabi bietet dazu eine einmalige Chance."

Howes bringt mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung bei Wasabi ein und verfügt über fundierte Kenntnisse in der Skalierung von Go-to-Market-Modellen für Technologieunternehmen in EMEA, darunter Juniper Networks, Oracle und Infovista. Priorität haben für ihn zunächst der Ausbau der Channel-Präsenz, die Vergrößerung des Partner- und Kundenstamms sowie die strategische Aufstockung der Mitarbeiterzahl von Wasabi in den europäischen Schlüsselmärkten, insbesondere in Deutschland Großbritannien und Frankreich. Die neuen Country Manager von Wasabi verfügen ebenfalls über eine Fülle an bewährter Vertriebs- und Channel-Erfahrung mit Unternehmen wie AWS, Cloudian, EMC, Juniper Networks, Nimble Storage und anderen.

Daniel Arabié, der neue Country Manager DACH, sagt: "Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle als Country Manager meine Expertise einzusetzen, um Wasabi Cloud Storage zu helfen, noch mehr vom deutschen Markt zu erreichen. Nachdem Wasabi im vergangenen Jahr ein Rechenzentrum in Frankfurt eröffnet hat, wird nun immer deutlicher, dass unser Hot-Cloud-Storage in Deutschland immer stärker nachgefragt wird, da der Bedarf an bezahlbarem und sicherem Cloud-Storage steigt."

Der "Channel-first"-Ansatz von Wasabi in der EMEA-Region hat zu Partnerschaften mit Exclusive Networks, Ebertlang, Veeam, Equinix und anderen zuletzt mit Global Distribution geführt. Zu den wichtigsten Kunden zählt der Liverpool Football Club. Dieser migrierte zu Wasabi, um einen berechenbaren, erschwinglichen Cloud-Speicher ohne Gebühren für Egress- oder API-Anfragen zu erhalten und ein zentrales Repository für alle digitalen Medien des Clubs zu schaffen.

Drew Crisp, SVP of Digital beim Liverpool Football Club, sagt: "Viele Cloud-Anbieter versuchen, alles für alle zu sein, zum Nachteil der Kunden. Wasabi hat sich auf die Cloud-Speicherung spezialisiert und ist daher herausragend in seinem Metier. Wasabi kennt den Bereich der Cloud-Speicherung in- und auswendig und hat bei jedem Schritt eng mit uns zusammengearbeitet. Der FC Liverpool hat mit Wasabi nicht nur ein sehr nachvollziehbares Kostenmodell für die Migration von On-Premises auf die Cloud, sondern auch eine Preisvorhersage, die es uns ermöglicht, unsere Gesamtbetriebskosten wirklich zu verstehen. Das ist für uns ein entscheidender Faktor."

Arnaud Semont, stellvertretender Direktor bei Skill Partner, sagt: "Skill Partner geht mit innovativen, disruptiven und vorhersehbaren IT-Lösungen auf den Markt. Deshalb arbeiten wir bei unseren Backup- und Disaster-Recovery-Services mit Wasabi zusammen. Wir nutzen dessen Cloud-Speicher, um eine externe Kopie der Daten unserer Kunden mittels Immutable Storage zu sichern, wodurch die Daten vor Ransomware per Object Lock geschützt sind. Als Systemintegrator und Dienstleister mit Sitz in EMEA helfen uns die lokalen Speicherregionen von Wasabi dabei, die Anforderungen an die Datensouveränität zu erfüllen, so dass wir die Speicherregion Paris mit Replikation nach Frankfurt nutzen können."

Wasabi Hot Cloud Storage bietet branchenweit den zuverlässigsten, skalierbarsten und preislich kalkulierbarsten Cloud-Speicher ohne Gebühren für Egress- oder API-Anfragen und ohne Anbieterbindung. Wasabi gewinnt in rasantem Tempo an Attraktivität, da Unternehmen weltweit nach Cloud-Speicherlösungen suchen, die ihren Budgets und individuellen Anforderungen entsprechen. Es ist auch ein ideales Produkt für den Channel, da jede Organisation Daten speichern muss und Wasabi einfach zu verstehen und mit anderen Best-of-Breed-Produkten zu integrieren ist. Außerdem bietet es mit der Unveränderbarkeit von Object Lock und der Haltbarkeit von 11 x 9s das höchste Schutzniveau für Cloud-Speicher. In EMEA wurde dieser Service 2019 mit der Eröffnung einer Speicherregion in Amsterdam eingeführt. Seitdem sind Speicherregionen in London, Frankfurt und Paris hinzugekommen, um das Wachstum des Unternehmens und die Datensouveränität der Kunden zu unterstützen.

Unternehmen jeder Branche können von Wasabi Hot Cloud Storage und der unterstützenden Produkt- und Tool-Suite profitieren. Diese umfasst unter anderem die Wasabi Surveillance Cloud, die unbegrenzten Speicherplatz für die Videoüberwachung bietet oder einen Carbon Footprint Calculator, der Kunden und Partnern hilft, ihren Energieverbrauch in bestimmten Wasabi-Rechenzentren als Teil ihrer umfassenderen ESG-Ziele genau zu messen.

Wasabi wird regelmäßig als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen bezeichnet und von Analysten als die beste Alternative zu AWS S3 angesehen. Wasabi hat 534 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht, um seine internationale Expansion und die Verfügbarkeit für Kunden jeder Größe zu unterstützen.

Über Wasabi Technologies

Wasabi bietet einfachen, berechenbaren und kostengünstigen Hot-Cloud-Speicher für Unternehmen auf der ganzen Welt. Wasabi ermöglicht Unternehmen die Speicherung und den sofortigen Zugriff auf eine unbegrenzte Menge an Daten zu einem Fünftel des Preises der Konkurrenz, ohne komplexe Ebenen oder unvorhersehbare Ausstiegsgebühren. Wasabi genießt das Vertrauen von Zehntausenden von Kunden weltweit und gilt als eines der am schnellsten wachsenden und visionärsten Technologieunternehmen. Wasabi wurde von den Carbonite-Mitbegründern und Cloud-Storage-Pionieren David Friend und Jeff Flowers ins Leben gerufen und ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Boston. Wasabi ist ein stolzer Partner der Boston Red Sox und offizieller Cloud-Storage-Partner des Liverpool Football Club und der Boston Bruins.

Folgen Sie Wasabi auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, oder The Bucket und bleiben Sie mit uns in Verbindung.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230509005192/de/

Contacts:

Wasabi Technologies

press@wasabi.com

Ballou PR

Niklas Wysk

wasabi_de@balloupr.com