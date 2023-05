Die Zahlenflut rollt langsam wieder an. Aus dem DAX sind heute Daimler Truck mit der endgültigen Bilanz und Fresenius an der Reihe. Der DAX zeigt sich zunächst sehr bewegungsarm. Zum Handelsstart ist wenig los. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...