Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Geschäftsklima für Selbstständige trübt sich ein

Das Geschäftsklima für Selbstständige hat sich nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung verschlechtert. Der Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex für Selbständige sank im April nicht saisonbereinigt auf minus 3,2 Punkte von plus 1,8 im März, wie das Institut mitteilte. "Anders als in der Gesamtwirtschaft ist die Erholung vom Vormonat schnell wieder verpufft", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. "Der Entwicklung bei Selbständigen und Kleinstunternehmen fehlt es aktuell an Dynamik."

US-Banken straffen Kreditstandards im ersten Quartal

US-Banken haben ihre Kreditstandards für Haushalte und Unternehmen im ersten Quartal gestrafft. Wie aus dem Senior Loan Officer Opinion Survey der Fed hervor geht, meldeten die Banken außerdem eine geringere Nachfrage nach Krediten. Im März war es im US-Bankensektor zu schweren Turbulenzen gekommen. "Laut dem am Montag veröffentlichten Senior Loan Officer Opinion Survey der US-Notenbank erwarten die Banken für den Rest des Jahres insgesamt eine Verschärfung ihrer Kreditvergabestandards", heißt es in dem Bericht.

US-Bankensektor laut Fed-Bericht weiterhin stabil

Der US-Bankensektor ist laut einem Bericht der Notenbank auch nach dem Kollaps mehrerer Regionalbanken weiterhin widerstandsfähig. Der Sektor verfüge über substanzielle Kapazitäten zur Verarbeitung von Verlusten, heißt es im jüngsten Finanzstabilitätsbericht der US-Federal Reserve, der auf Umfragen unter Marktexperten, Ökonomen, Akademikern und anderen basiert.

Ueda: Bank of Japan nimmt Lockerung bei stabiler 2% Inflation zurück

Die japanische Notenbank will BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda zufolge ihre lockere Geldpolitik zurücknehmen, sobald die Inflation nachhaltig und stabil eine Inflation von 2 Prozent erreicht hat. "Wenn die Bank zu der Ansicht gelangt, dass eine Inflation von 2 Prozent nachhaltig und stabil erreicht werden kann, wird die Bank (ihre Politik zur Steuerung der Zinskurve) beenden und mit der Verkleinerung ihrer Bilanz beginnen", sagte Ueda vor einem parlamentarischen Ausschuss.

Chinas Exportwachstum verlangsamt sich im April

Die chinesischen Exporte sind im April zwar stärker gestiegen als erwartet, der Anstieg hat sich im Vergleich zum starken Vormonat aber abgeschwächt. Chinas Ausfuhren legten im vergangenen Monat um 8,5 Prozent zu und übertrafen damit die Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen, die im Konsens mit einem Anstieg um 6,0 Prozent gerechnet hatten. Im März waren die Exporte überraschend um 14,8 Prozent gestiegen.

Lindner für "weniger samtpfötiges Auftreten" im Verhältnis zu China

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will das Verhältnis Deutschlands zu China neu ausbalancieren. Es gehe um "einen selbstbewussten und realistischen Umgang mit China" und "ein weniger samtpfötiges Auftreten", als es die Vorgängerregierungen an den Tag gelegt hätten, sagte Lindner in dem Podcast The Pioneer Briefing.

16 Bundesländer fordern Finanzhilfe entsprechend tatsächlicher Flüchtlingszahlen

Vor dem für Mittwoch geplanten Flüchtlingsgipfel fordern alle 16 Bundesländer einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge, dass sich die Zahlungen des Bundes zur Flüchtlingsfinanzierung an der Zahl der aufgenommenen Menschen orientieren. Wie das RND unter Berufung auf einen gemeinsamen Beschlussvorschlag der Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien aller Bundesländer berichtet, sollen dem Vorschlag zufolge die Beiträge künftig nach einem "atmenden System" ausgezahlt werden.

Russland will seine Militäreinrichtungen in Kirgisistan ausbauen

Russland will nach eigenen Angaben seine Militäranlagen in Kirgisistan ausbauen. Die Staatsoberhäupter beider Länder hätten die Wichtigkeit "der Stärkung der kirgisischen Streitkräfte und des Ausbaus russischer Militäreinrichtungen auf kirgisischem Gebiet" betont, hieß es in einer Erklärung des Kreml nach Gesprächen zwischen dem kirgisischen Präsidenten Sadir Dschaparow und Russlands Staatschef Wladimir Putin in Moskau.

Wagner-Chef Prigoschin meldet nach Abzugsdrohung Erhalt von Munitionslieferungen

Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin hat drei Tage nach seiner Abzugsdrohung den Erhalt neuer Munitionslieferungen für den Kampf um die ostukrainische Stadt Bachmut gemeldet. In einer Audiobotschaft sagte der Chef der Söldnertruppe Wagner, "nach vorläufigen Daten" hätten die Lieferungen für seine Kämpfer begonnen. Am Freitag hatte Prigoschin in Videobotschaften mit dem Abzug seiner Kämpfer aus Bachmut gedroht und Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow mit drastischen Worten vorgeworfen, dringend benötigte Munitionslieferungen zu verzögern.

USA kritisieren Wiederaufnahme Syriens in Arabische Liga

Die USA haben die Entscheidung der Arabischen Liga zur Wiederaufnahme Syriens kritisiert. "Wir glauben nicht, dass Syrien derzeit eine Wiederaufnahme in die Arabische Liga verdient", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, vor Journalisten in Washington. "Wir werden unsere Beziehungen zum Assad-Regime weiterhin nicht normalisieren und wir unterstützen auch unsere Verbündeten und Partner nicht dabei", fügte der Ministeriumssprecher hinzu.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Ausgaben privater Haushalte März -1,9% (PROGNOSE: +0,4%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte März -4,7% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung März 83,5%

Japan/Konsumneigung März +0,2 Pkt gg Vorjahr

