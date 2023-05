Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/57: Neue Spekulationen rund um Kapsch TrafficCom, starke SportWoche-Leaderin Carola Bendl-TschiedelDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/57 geht es um Kapsch TrafficCom. Eine Verpfändungsmeldung der KTCG-Aktien hat am Freitag für einen Kursrutsch von 10 Prozent und einen Gerüchte-Boom, der bis zu Kontron reicht. Heute geht es wieder leicht nach oben. Weitere News gibt es zu Frequentis, Wienerberger, Aktienkäufe bei A1 Telekom Austria, Mayr-Melnhof, Kontron, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...