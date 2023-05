Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag mit deutlichen Gewinnen geschlossen, für den ATX gab es einen klaren Zuwachs von 1,3%, womit er mehr zulegen konnte als die großen europäischen Börsen. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen am Montag nicht vor und auch die gemeldeten Wirtschaftsdaten wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus. So hat sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im Mai wieder verschlechtert, nach einer Verbesserung im Vormonat fiel der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator jetzt um 4,4 Punkte auf minus 13,1 Zähler, Analysten hatten hingegen eine leichte Verbesserung auf minus 7,5 Punkte erwartet, auch die am Montag gemeldeten Produktionsdaten der deutschen Industrie zeigten ...

