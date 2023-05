Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Geschäft schwächer. Vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Mittwoch verhalten sich die Anleger vorsichtig.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Geschäft schwächer. Vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Mittwoch verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Die Inflationszahlen gelten als wichtigste Orientierungsgrösse für die Zinspolitik der Notenbank Fed. Zuletzt hatten unerwartet starke US-Arbeitsmarktdaten für Irritationen gesorgt.

