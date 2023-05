Das Währungspaar EUR/USD ist erneut am Widerstand um 1,105 USD nach unten abgeprallt und zeigt sich aktuell mit einer bärischen Tageskerze etwas unter dem 10er-EMA im Bereich von 1,097 USD. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, die aktuelle Korrektur bietet eine neue Long-Chance. Die aktuelle Korrektur im EUR/USD könnte wie bereits in den Vorwochen erneut im Bereich leicht unter dem 10er-EMA auslaufen. In der Folge wäre dann mit einem erneuten ...

