Zürich (ots) -Ihre Fashion-Looks und Lieblingsstücke können Globus Kund:innen jetzt einfach, schnell und bequem via KI-basierter Bilderkennung finden. Der Service wurde auf den nativen Globus-Apps (iPhone und Android) sowie globus.ch ausgerollt. Die KI-Modelle der dynamischen Bilderkennung befinden sich aktuell in der Lernphase und werden über die Zeit immer akkurater.Die Suche nach einem Fashion-Look oder einem bestimmten Produkt via klassischer Textsuche war gestern - heute erhalten Kund:innen auf globus.ch und den Globus-Apps via Bildsuche eine Auswahl zu Styling, Trends und Produkten angezeigt. Sobald sie ein Produkt oder ein bestimmtes Styling fotografieren, wird die Anfrage mit einer internen, vektorisierten Bilddatenbank (basierend auf einem ResNet - Residual Neural Network) abgeglichen und liefert visuelle Vorschläge, die dem erkannten Bild sehr ähnlich sind. Dabei werden dynamisch Bildstrukturen erkannt (z.B. Muster) und mit den Globus-Produkten abgeglichen. Bei einem Fashion-Look mit mehreren Kleidungsstücken erkennt die Opensource basierte Lösung einzelne Artikel auf dem Bild, mit denen die Kund:innen interagieren können.Globus setzt damit einen neuen Meilenstein im Bereich des KI-basierten E-Commerce in der Schweiz. Es handelt sich um die erste Phase einer grösser angelegten KI-Initiative von Globus. Die Kund:innen und ihre Bedürfnisse stehen bei Globus im Mittelpunkt. Deshalb versucht Globus stets individuell auf die einzelnen Wünsche einzugehen.Globus ist stolz, mit dieser innovativen Lösung, einen echten Mehrwert und einen kundenorientierten Ansatz zu bieten und gleichzeitig als Pionier den Schweizer Detailhandelsmarkt weiter voranzutreiben.