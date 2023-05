Der DAX ist heute so gut wie unverändert in den Handel gestartet. Dienstagfrüh notiert der deutsche Leitindex bei 15.950 Zählern und somit in der Nähe der runden 16.000-Punkte-Marke. Die Bilanzsaison wird im Laufe der Woche für Schwung sorgen. Aktuell schauen Anleger auf die Ergebnisse von Daimler Truck, Fresenius, PayPal und Nintendo. Wie die Zahlen ausgefallen sind, erfahren Sie im Börsen.Briefing. am Morgen.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht ...

