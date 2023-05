Berlin (ots) -Wie lässt sich Bewegung in der Kita fördern? Diese Frage und ein gutes Beispiel stehen im Mittelpunkt der neuen Ausgabe des Magazins "KinderKinder" (https://www.kinderkinder.dguv.de/). Kinder entwickeln sich mit und durch Bewegung. Dabei werden Sprachbildung, Konzentration, Unfallprävention und soziales Miteinander gefördert. So auch in der Kita Argenthal, die im September 2022 mit dem "Qualitätssiegel Bewegungskita Rheinland-Pfalz" ausgezeichnet worden ist.Im Turnraum der Kita Argenthal bei Simmern in Rheinland-Pfalz gibt es Platz und Material für viel Bewegung. Die Kinder können den Raum die meiste Zeit des Tages frei zum Klettern, Hopsen, Werfen oder Balancieren nutzen. Aber auch die alten Bäume im Garten der Kita eignen sich ideal zum Klettern. Das sei wichtig, denn nur so könnten Kinder lernen, was sie sich zutrauen können und was sie schaffen können. Dies sei nicht möglich "wenn wir sie von jeder erdenklichen Gefahr fernhalten", erklärt Kitaleiterin Dajana Bartelmann-Henke. Sie bedauert, dass in den Familien immer weniger Wert auf Bewegung gelegt werde. Aus diesem Grund sei es umso wichtiger, in der Kita die Bewegung in den Mittelpunkt zu stellen und beispielsweise auch bei Wind und Wetter rauszugehen. Zudem müssten auch die Eltern fortwährend über die Bedeutung von Bewegung aufgeklärt werden. Auch wenn das Thema Bewegung in der Kita Argenthal bereits vor der Auszeichnung eine große Rolle gespielt hat, wurde das Thema dank der Zertifizierung auf ein neues Level gebracht.Hintergrund "KinderKinder"Mehr zum Thema Bewegung in der Kita lesen Sie in der neuen Ausgabe von "KinderKinder" (https://www.kinderkinder.dguv.de/). Das Magazin für Sicherheit und Gesundheit in Kindertageseinrichtungen erscheint vier Mal im Jahr und wird vertrieben über die regional zuständigen Unfallkassen.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: DGUV Zeitschriften, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100882/5504647