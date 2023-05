Strategische Einstellung für Eastdil mit einem Veteranen des Immobiliengeschäfts zu einem für die europäischen Kapitalmärkte entscheidenden Zeitpunkt

Verstärkt die kollektive Expertise und erweitert die über 50-jährige Erfahrung in der Unterstützung von Kunden bei der erfolgreichen Navigation durch dynamische Kapitalmärkte

Eastdil Secured, LLC ("Eastdil Secured" oder "das Unternehmen"), die globale Immobilien-Investmentbank, gab heute bekannt, dass der Branchenveteran Juergen Fenk dem Unternehmen als Managing Director und Geschäftsführer beitreten wird.

In einer Zeit, die für die globale Immobilienbranche von entscheidender Bedeutung ist, bringt Herr Fenk mehr als 30 Jahre Erfahrung im europäischen Investmentbanking und auf den traditionellen Immobilienkapitalmärkten in Eastdil Secured ein. Herr Fenk wird sein fundiertes Fachwissen im Finanzbereich und seine langjährigen Beziehungen zu Banken nutzen, um seinen Kunden kreative und effektive Lösungen zur Verfügung zu stellen, einschließlich einer Kredit- und situationsorientierten Restrukturierungsberatung. Vom Frankfurter Büro aus wird er eng mit der EMEA-Gruppe des Unternehmens sowie mit den leitenden Teams von Eastdil Secured weltweit zusammenarbeiten.

"Seit mehr als 50 Jahren stellt Eastdil Secured seinen Kunden das Fachwissen und die Erkenntnisse zur Verfügung, die sie benötigen, um sich erfolgreich an Marktzyklen anzupassen und durch diese zu navigieren", sagte Roy Hilton March, CEO von Eastdil Secured. "Als Veteran der Branche verfügt Juergen über einen außergewöhnlichen strategischen Scharfsinn, hervorragende Beziehungen zum Investmentbanking und ein unvergleichliches Verständnis der europäischen Immobilien- und Finanzkapitalmärkte. Seine Ernennung ist ein weiterer Beweis dafür, wie Eastdil Secured unser Team zum Nutzen unserer globalen Kunden ergänzt."

"In einer Zeit wirtschaftlicher Instabilität freuen wir uns, das gemeinsame Angebot unseres EMEA-Teams weiter auszubauen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden weiterhin von einer globalen, relevanten und differenzierten Beratung profitieren", sagte James McCaffrey, Managing Director und Leiter des Europageschäfts bei Eastdil Secured.

"Eastdil Secured hat sich als der führende und vertrauenswürdigste Berater im Bereich Gewerbeimmobilien etabliert", sagte Herr Fenk. "Dies ist ein entscheidender Moment für die Immobilienbranche, und ich freue mich darauf, den Kunden des Unternehmens dabei zu helfen, wertschaffende Lösungen zu identifizieren und erfolgreiche Investitionsergebnisse zu erzielen. Das teamorientierte Unternehmen und der globale Ansatz von Eastdil Secured sind genau das, was Immobilieninvestoren und Manager brauchen, um sich in dem aktuellen, beispiellosen Marktumfeld zurechtzufinden."

Juergen Fenk verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im globalen Immobilien- und Finanzsektor, mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Immobilienmanagement, Kapitalmärkte und Kreditvergabe. Zuletzt war er Chief Executive Officer von Primonial REIM, einem französischen Wealth und Asset Manager mit 34 Mrd. EUR AUM, der sich auf Immobilien spezialisiert hat. Bei Primonial war er direkt für die strategische Entwicklung des Unternehmens, die Beziehungen zu den Investoren, die Geschäftsentwicklung und die Finanzierung verantwortlich. Herr Fenk hat das Unternehmen erfolgreich von einer vorwiegend französischen Immobilienplattform in eine führende paneuropäische Asset Management Plattform transformiert. Vor seiner Tätigkeit als CEO von Primonial REIM war Herr Fenk Mitglied des Group Executive Board der SIGNA Gruppe, einer privat gemanagten internationalen Investment- und Industrieholdinggesellschaft. Er hatte weitere Führungspositionen in Europa und den USA bei der Helaba, der Bawag P.S.K. und der HRE Group inne. Herr Fenk hat ein MBA der Ludwig-Maximilian-Universität.

Über Eastdil Secured

Als der wichtigste und vertrauenswürdigste Berater auf den Kapitalmärkten für Gewerbeimmobilien schafft Eastdil Secured durch kreative, umsetzbare Ideen und eine einwandfreie Ausführung Werte für seine Kunden. Mit einer unübertroffenen Kombination aus Kapitalmarktexpertise und einem tiefgreifenden Verständnis von Immobiliengrundlagen bietet Eastdil Secured Investoren auf der ganzen Welt erstklassige Beratung bei Fusionen und Akquisitionen, Verkäufen, Joint Ventures, Fremdkapitalplatzierungen, strukturierten Krediten und Kreditverkäufen. Eastdil Secured hat seine Zentrale in New York und unterhält in den Vereinigten Staaten Büros in Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Orange County, San Francisco, Seattle, Silicon Valley und Washington, D.C. sowie international in Dubai, Dublin, Frankfurt, London, Mailand, Paris, Hongkong und Tokio. Weitere Informationen über Eastdil Secured, die globale Immobilien-Investmentbank, finden Sie unter https://www.eastdilsecured.com.

