Ispringen (ots) -Das Recruiting-Team der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH zeigt auch in diesem Jahr regelmäßig Präsenz auf verschiedenen Jobmessen, um neue Nachwuchskräfte für das eigene Unternehmen zu gewinnen. Zudem weitet Rutronik seine Talentsuche über die Region hinaus weiter aus. Nach der Teilnahme an der connecticum in Berlin folgt nun die nächste Premiere in Jena. Hier nimmt Rutronik erstmalig an den Jenaer Karrieretagen teil. Der Veranstaltung bietet Studenten, Absolventen und Berufseinsteigern eine ideale Plattform, um potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen und sich im persönlichen Austausch über die Karrieremöglichkeiten zu informieren. Das Team von Rutronik wird am 10. Mai mit einem eigenen Stand (Nr. 2) am Campus Ernst-Abbe-Platz sein und Einblicke in die vielfältigen Karrieremöglichkeiten und Perspektiven bei Rutronik ermöglichen."Wir freuen uns auf unsere erste Teilnahme an einer der größten Karrieremessen in der Region Thüringen. Unser Standort in Erfurt ist nur rund 60 Kilometer von Jena entfernt. Wir bieten also auch Absolventen der Universität Jena, die in der Region bleiben wollen, mit unseren vielfältigen Berufs- und Ausbildungsperspektiven (https://rutronik.mhmhr.com/index) beste Zukunftsaussichten", erklärt Yvonne Göhring, Head of HR Development bei Rutronik.Kontakte knüpfen und Einblicke erhalten auf den Karrieretagen in JenaDie Jenaer Karrieretage beginnen am 08. Mai und dauern bis zum 12. Mai an. In dieser Woche dreht sich auf der Jobmesse alles um die Karriere, passende Jobs und die perfekte Bewerbung. Das Publikum ist gemischt und besteht aus Absolventen, aber auch Berufserfahrenen, die sich an den Messeständen und im persönlichen Gespräch über die besten Karriere- und Berufsmöglichkeiten informieren möchten. Das Team von Rutronik begrüßt am 10. Mai von 9:30 bis 15:00 Uhr alle Besucher und freut sich vor allem auf den persönlichen Austausch. Alle Interessierten können ohne Termin vorbeikommen, um ihre Fragen zu stellen. Infoflyer und Giveaways liegen aus und dürfen gerne mitgenommen werden."Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass Messen eine wunderbare Gelegenheit sind, um ganz unverbindlich in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Außerdem ist ein Besuch am Messestand auch immer empfehlenswert, um ein Gespür für die Stimmung im Team und die Unternehmenskultur zu bekommen", fasst Göhring zusammen.Rutronik freut sich auf die Premiere in Jena und den Kontakt mit vielen engagierten Nachwuchskräften aus Thüringen.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitenden und mehr als 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seitder Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberSenior Director HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestraße 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/de