Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) und Karora Resources werden ihre australischen Gold- und Lithiumprojekte trennen und Letztere in einer eigenen Gesellschaft gemeinsam an die Börse bringen. Unter dem Namen Kali Metals entsteht so ein reiner Lithiumplayer mit äußerst aussichtsreichen Lithium-Mineralrechten in Australien.Im direkten Umfeld der bekannten und hochprofitablen Forsterville-Mine in Victoria verfügt Kalamazoo Ressources über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...