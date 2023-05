Erfurt (ots) -Auch die Kleinsten können Großes erreichen, wenn sie nur an sich glauben. Odo, eine junge Eule aus dem Wald-Camp, stellt das täglich unter Beweis, denn er hat das Selbstbewusstsein eines Superhelden. Die preisgekrönte Animationsserie "Odo - Kleine Eule ganz groß" (KiKA) wird ab 15. Mai 2023 täglich um 18:35 Uhr bei KiKA gezeigt und kann ab sofort auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App abgerufen werden.Odo ist eine kleine Eule mit großen Ideen; er weiß, dass er alles kann, was er sich in den Kopf setzt. Weil Odo, anders als alle anderen Eulen, tagsüber nicht schlafen kann, besucht er das Waldcamp, wo Vögel aller Art und Größe zusammen spielen, lernen und lachen. Hier kommt die unglaublichste und bunteste Truppe gefiederter Wesen zusammen. Der große Spaß findet stets unter dem wachsamen Blick der Camp-Leiterin statt, einer äußerst gutherzigen Adler-Dame."Die Serie 'Odo - Kleine Eule ganz groß' setzt sich für einen starken Selbstwert und Positivität ein und stellt sich gegen Intoleranz und Misstrauen. Sie zeigt Kindern, was es bedeutet, an sich selbst zu glauben und wie viel man damit erreichen kann. Eine Botschaft, die universell und zu jeder Zeit wichtig ist", so die zuständigen Redakteurinnen Tina Debertin und Sonja Sairally."Odo - Kleine Eule ganz groß" ist eine Ko-Produktion von KiKA, Sixteen South (Großbritannien), Letko (Polen) und Channel Five/milkshake! (Großbritannien). Die 52-teilige Animationsserie wurde im Rahmen des Banff World Media Festivals in der Kategorie Animation: Preschool mit einem Rockie Award ausgezeichnet. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Tina Debertin und Sonja Sairally.Eine Preview sowie weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5504736