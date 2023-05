Betrachtet man die Umweltbilanz von Herstellung bis Rückbau, so fällt diese bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe im untersuchten Einfamilienhaus - wenn überhaupt - nur geringfügig schlechter aus als bei einer vergleichbaren Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdwärmesonde. Wählt man die preiswertere Luft-Wasser-Wärmepumpe und investiert die freiwerdenden finanziellen Mittel in eine Photovoltaik-Anlage, so ist bei gleichen Investitionskosten die Umweltbilanz dieses Gesamtsystems […]Betrachtet man die Umweltbilanz von Herstellung bis Rückbau, so fällt diese bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe im untersuchten Einfamilienhaus ...

