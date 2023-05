EQS-News: ALPHA Augmented Services AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Alpha Augmented Services AG erweitert Produktportfolio um Containerfracht und realisiert drastische Einsparungen bei Kosten und CO2-Emissionen Software-Modul für Containersektor steht ab sofort ergänzend zum bestehenden Luftfrachtangebot zur Verfügung

Seefracht macht rund 80 Prozent des grenzüberscheitenden Warenverkehrs aus

KI-gestützte Software von Alpha berechnet die optimale Anordnung von Waren in Schiffscontainern

Über 20 Prozent tatsächliche Einsparungen bei Kosten und CO2-Emissionen statt Kompensation

Innovatives Unternehmen von globalen Logistik Experten mit hochkarätiger Investorenbasis Zug (Schweiz), den 09. Mai 2023. Alpha Augmented Services AG (Alpha Augmented Services), ein Innovationsführer für softwaregestützte Transportoptimierung erweitert das Lösungsspektrum. Mit einem neuen Software-Modul werden nun auch Warensendungen, die mittels Schiffscontainern erfolgen, umfassend und entlang der kompletten Lieferkette optimiert. Bislang war Alpha Augmented Services vor allem auf Luftfracht spezialisiert. Mit der Angebotsausweitung auf Schiffscontainer deckt das Unternehmen nun zusätzlich einen Logistikbereich ab, der rund 80 Prozent des grenzüberschreitenden, internationalen Warenverkehrs ausmacht. Damit eröffnet Alpha Augmented Services seinen Kunden auch in diesem Sektor die Möglichkeit, mit einer SaaS-Lösung ohne hohe Anfangsinvestitionen und Implementierungsaufwand Einsparungen bei den Versand-, Umschlags- und Materialkosten mehr als 20 Prozent einzusparen und gleichzeitig die CO2-Emission unmittelbar um mehr als 20 Prozent zu reduzieren. Die Softwarelösung von Alpha Augmented Services nimmt mittels Künstlicher Intelligenz bei jedem Kunden bezogen auf die individuellen Bestell- und Transportprozesse eine fortlaufende Optimierung der Versandabwicklung und der Versendung vor. Auf Basis von bis zu 20 Millionen Simulationen von Warenanordnungen pro Container findet die Software innerhalb von Sekunden den optimalen Warenmix sowie die beste Positionierung von Boxen und Paletten in einem Container. Die entsprechenden Berechnungen und Visualisierungen der Containerbestückungen werden den Kunden zur Verfügung gestellt. Laurin Paech, CIO und Co-Founder von Alpha Augmented Services: "Der Kern der Lösung von Alpha Augmented Services ist unser Algorithmus, mit dem wir in der Lage sind, die Kapazitäten in der Logistik noch effizienter als bisher auszunutzen und Optimierungen entlang der gesamten Lieferkette vorzunehmen. Damit setzen wir Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll für Klimaschutz und Kostenreduktion ein." Markterhebungen belegen, dass aktuell durchschnittlich lediglich rund 70 Prozent der Ladekapazitäten eines Containers genutzt werden. Die Lösung von Alpha Augmented Services erkennt teure und ineffiziente Leerräume und beseitigt diese, indem die passende Containergröße ermittelt oder die optimale Mengenauslastung, beziehungsweise Warenanordnung pro Container erreicht wird. Im Ergebnis kann so jeder dritte Container, der heute auf dem Seeweg transportiert wird, eingespart werden. Dabei lässt sich die Lösung von Alpha Augmented Services problemlos in bestehende Abläufe integrieren. Innerhalb weniger Wochen ist die Anwendung implementiert und einsatzbereit. Alpha Augmented Services wurde von erfahrenen internationalen Logistikspezialisten und Experten für Künstliche Intelligenz gegründet und wird von hochkarätigen Investoren und Gründern von globalen Milliardenunternehmen im Verkehrs- und Logistikbereich finanziert und unterstützt. Das Ziel von Alpha Augmented Services ist es, ökonomische und ökologische Verbesserungen in der Logistikbranche zu forcieren und damit einen signifikanten Beitrag zu Klimaschutz und Reduktion der Schadstoffemission zu leisten. Massimo Rossetti, CEO und Co-Founder von Alpha Augmented Services: "Gut 22 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes werden in Lieferketten verursacht. Wir reduzieren mit unserer Lösung direkt und unmittelbar die CO2-Emissionen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen, um einen wirkungsvollen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Reine Kompensation der CO2-Emissionen, die durch Logistik verursacht werden, greift zu kurz und löst das globale Problem nicht. Da unsere Lösung zudem sofort die Logistikkosten drastisch reduziert, stellt sie für Kunden eine Win/Win-Situation dar. Deshalb arbeitet Alpha Augmented Services schon jetzt erfolgreich mit globalen Konzernen zusammen. Wir erleben, dass die Branche auf leistungsfähige Lösungen wartet. Mit der Ausweitung auf Schiffscontainer gehen wir nun einen nächsten großen Schritt." Weitere Informationen zum Unternehmen finden sie unter: www.alphaaugmented.com Alpha Augmented Services AG

Grabenstrasse 25,

6340 Baar/Zug

Schweiz Pressekontakt edicto GmbH Ralf Droz / Axel Mühlhaus alpha@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt Tel. +49 (0)69 90550554



