Die Berichtssaison ist voll im Gang, auch im Bankensektor haben bereits viele Institute ihre Bücher zum ersten Quartal geöffnet. Die Commerzbank ist kommende Woche am 17. Mai an der Reihe. Dann könne die Aktie neuen Schub erhalten und die Marke von 10,00 Euro zurückerobern.Die Commerzbank selbst befragt regelmäßig Analysten, wie sie die Entwicklung für das Geldhaus einschätzen. Kurz vor den Quartalszahlen kommende Woche rücken die Schätzungen natürlich wieder in den Fokus.Nach der letzten Befragung ...

