. Hensoldt - Aktie einer Branche, die wieder hoffähig geworden ist durch einen Krieg. Vorher dümpelte die Aktie lange Zeit zwischen 10,00 und 13,00 EUR vor sich hin. Etwas Konsolidierungsphantasie des europäischen Defensesektors verbunden mit den je 25,1%-Aktionären Bund und Leonardo gab nicht mehr her. Und dann kam die Neubewertung - Defenseaktien wurden hoffähig, die Kurse schossen nach oben. So konnte Hensoldt in diesem Jahr sogar den MDAX-Aufstieg feiern. Basis für den Optimismus der Anleger ist die auf längere Zeit wohl sichere und wesentlich erhöhte Nachfrage nach Militärgütern.. Die ehemals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...