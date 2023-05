Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) startet mit einem wachstumsstarken ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2023. Dank einer anhaltend robusten Auftragslage setzt die Unternehmensgruppe die erfolgreiche Entwicklung des Vorjahres fort und steigert Umsatz und Ergebnis deutlich. Masterflex erwirtschaftet in den ersten drei Monaten 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 27,6 Mio. Euro. Das entspricht im Jahresvergleich einem Umsatzanstieg um 15,6 % gegenüber dem Vorjahreswert von 23,9 Mio. Euro. Das operative Konzern-EBIT des ersten Quartals 2023 liegt bei 4,1 Mio. Euro und steigt somit überproportional ...

Den vollständigen Artikel lesen ...