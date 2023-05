HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fresenius nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Der Krankenhausbetreiber und Medizinhersteller habe über ein ermutigendes erstes Quartal für seine Kernsparten berichtet, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So liege etwa die Marge der Infusionstochter Kabi wieder innerhalb der vom Management vorgegebenen Zielspanne. Die Kliniksparte Helios habe wie erwartet abgeschnitten und die Dialyse-Tochter FMC besser als erwartet. Dass der Krankenhausdienstleister Vamed erneut Verluste gemacht habe, sei vorab ausreichend kommuniziert worden./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

