DJ EZB/Lane: Rückkehr zu 2% Inflation trotz Wirtschaftswachstums möglich

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, sieht keinen Widerspruch zwischen den Inflations- und Wachstumsprognosen des EZB-Stabs. "Wir werden 2023 ein schwaches Wirtschaftswachstum haben und 2024 und 2025 ein ziemlich starkes, aber das ist trotzdem konsistent mit einer Rückkehr zu 2 Prozent Inflation, weil sich die Probleme auf der Angebotsseite verkleinern", sagte Lane bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin.

Die EZB-Stabsprognosen sehen für 2023, 2024 und 2025 Wachstumsraten von 1,0, 1,6 und 1,6 Prozent vor und gleichzeitig einen Rückgang der Inflationsraten auf 5,3, 2,9 und 2,1 Prozent.

Lane verwies darauf, dass derzeit große Unsicherheit über die Wirksamkeit der Geldpolitik herrsche. "Es gab noch nicht so viele Straffungszyklen - wir müssen mit dieser Unsicherheit leben", sagte er. Dass an den Finanzmärkten ein zyklisches Leitzinshoch von 3,75 Prozent eingepreist ist, wollte Lane nicht kommentieren. Es sagte aber, dass sowohl der Hochpunkt der Zinsen als auch der Zeitraum, über den dieser Zins so hoch bleibe, Dimensionen der Geldpolitik seien.

May 09, 2023 05:05 ET (09:05 GMT)

