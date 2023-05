DJ Scholz dringt im Europaparlament auf Reformen der EU

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in einer Rede im Europäischen Parlament in Straßburg für eine "geopolitische EU" eingesetzt und unter anderem den verstärkten Abschluss von Freihandelsabkommen und eine schnelle Reform des europäischen Asylsystems gefordert. "Wir brauchen eine geopolitische Europäische Union, eine erweiterte und reformierte Europäische Union und nicht zuletzt eine zukunftsoffene Europäische Union", sagte Scholz. "Nicht weniger, sondern mehr Offenheit, mehr Kooperation sind das Gebot unserer Zeit." In der Welt von morgen müsse Europa einen Platz auf Augenhöhe mit anderen Ländern und Regionen einnehmen.

Die USA blieben Europas wichtigster Verbündeter. "In dem Maße, in dem wir nun mehr in unsere Sicherheit und Verteidigung investieren, in zivile Resilienz, in technologische Souveränität, in zuverlässige Lieferketten, in unsere Unabhängigkeit bei kritischen Rohstoffen, in diesem Maße sind wir unseren transatlantischen Freunden bessere Verbündete", meinte Scholz.

Die Beziehung zu China sei mit dem Dreiklang "Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale" zutreffend beschrieben - wobei Rivalität und Wettbewerb seitens Chinas "ohne jeden Zweifel zugenommen" hätten. Scholz sah kein "Decoupling" im Sinne einer wirtschaftlichen Abkopplung von China geboten, aber ein "kluges Derisking" mit dem Abbau von Risiken.

Der Kanzler nannte es "mehr als vernünftig", nun zügig neue, "faire" Freihandelsabkommen zu schließen, mit dem Mercosur, Mexiko, Indien, Indonesien, Australien, Kenia und perspektivisch mit vielen anderen Ländern. "Wenn wir noch jahrelang ergebnislos weiterverhandeln über neue Freihandelsabkommen, dann diktieren künftig andere die Regeln - mit niedrigeren Umwelt- und Sozialstandards", sagte Scholz. Fair bedeute zum Beispiel, dass die erste Verarbeitung von Rohstoffen dort vor Ort stattfinde, und nicht etwa in China oder anderswo.

Scholz pocht auf Beschluss zum Asylsystem

Bei der Fluchtmigration müsse am Ende eine Lösung stehen, die dem Anspruch europäischer Solidarität gerecht werde. "Aber wir dürfen doch nicht abwarten, bis diese Solidarität quasi wie der Heilige Geist über uns kommt", mahnte der Kanzler. Deshalb werbe er dringend dafür, die im Rat nach langen Verhandlungen erzielten Fortschritte bei der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems "noch vor der Europawahl unter Dach und Fach zu bringen". Die Einigung des Parlaments auf eine Verhandlungsposition für zentrale Teile sei ein sehr wichtiger Schritt gewesen. "Jetzt sollen wir die Arbeit daran mit aller Kraft zum Abschluss bringen."

In vielen Teilen Europas würden inzwischen dringend Arbeitskräfte gebraucht. Solche regulären Migrationschancen müsse man konsequent mit der Forderung verknüpfen, dass Herkunfts- und Transitländer diejenigen wieder zurückzunehmen, die kein Bleiberecht hätten. "Auch Maßnahmen für einen wirksamen Außengrenzschutz gehören hierher", sagte Scholz. Dann wachse die Akzeptanz für eine Zuwanderung.

Scholz bekräftigte den Vorschlag einer engeren Verzahnung der Verteidigungsanstrengungen und einer integrierten europäischen Verteidigungswirtschaft, den er in einer Rede in Prag im vergangenen Sommer gemacht hatte. Die gemeinsame Beschaffung von Munition zugunsten der Ukraine, eine engere Zusammenarbeit vieler Länder bei der Luftverteidigung oder eine enge Zusammenarbeit von Nato und EU seien richtige Ansätze. Er machte sich auch dafür stark, in der Erweiterungspolitik Versprechen vor allem gegenüber den Staaten des Westlichen Balkans umzusetzen.

Zudem warb Scholz für institutionelle Reformen der EU selber, wie etwa mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit in der Außenpolitik und bei Steuern. Auch solle die Diskussion über Reformen der EU genutzt werden, um die EU-Kommission darin zu stärken, "immer ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wenn gegen unsere Grundwerte verstoßen wird".

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg rief der Bundeskanzler zu einer unverminderten Unterstützung des Landes auf. "Bleiben wir standhaft in unserer Unterstützung der Ukraine - solange wie das nötig ist", sagte er. Die Vergangenheit werde "nicht über die Zukunft triumphieren".

