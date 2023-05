Tesla-CEO Elon Musk hat in Texas die erste Lithium-Raffinerie eines US-Autoherstellers eröffnet. Neben Geld geht es dabei auch um Unabhängigkeit von einem ganz bestimmten Konkurrenten. Am Montag hat Tesla mit der Arbeit am Bau seiner ersten Lithiumraffinerie begonnen. Läuft alles nach Plan, wird die Fabrik 2024 fertiggestellt sein und ein Jahr später Lithium ...

