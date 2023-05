Der Lithiummarkt kriegt wieder die Kurve, glauben die Analysten von Morgan Stanley - zumindest erst einmal.Der Preis für Lithiumkarbonat erreichte in China im November ein Allzeithoch, nur um dann um 70% abzustürzen. Nun aber steigt der Optimismus in Bezug auf die Nachfrage nach Elektromobilen wieder und damit auch die Lithiumpreise.Nach Ansicht von Morgan Stanley würden zwar die Kathoden- und Batteriezellenproduzenten noch nicht wieder voll am Spot-Markt ...

