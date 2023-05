Die Aktie von BioNTech hat am Montag die anfänglich deutlichen Gewinne nach den Zahlen wieder vollständig abgeben müssen. Am Ende ging das Papier sogar mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 108,05 Dollar aus dem US-Handel. Belastet hat zuletzt auch ein kritischer Kommentar vom Analysehaus Jefferies.Für das erste Quartal 2023 meldete BioNTech einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum konnte das Unternehmen noch Einnahmen in Höhe von 6,4 Milliarden Euro verzeichnen. Der ...

