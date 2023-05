Vor etwas über einem Jahr hat Tesla-CEO Elon Musk erstmals über einen potenziellen Einstieg von Tesla in die Lithium-Raffination gesprochen. Hintergrund waren die stark gestiegenen Preise des Rohstoffs. Seitdem sind die Kosten für Lithium zwar wieder deutlich gesunken, den Vorstoß wagt Tesla aber dennoch.Am Montag wurde in Corpus Christi in Texas in Anwesenheit von Elon Musk und dem texanischen Gouverneur Greg Abbott der erste Spatenstich für die geplante Lithium-Raffinerie gesetzt. Die Anlage kostet ...

