Gleich zwei Staudämme verwendet Spanien in Zukunft als Monster-Energiespeicher. 200 Megawatt Strom sollen sie bei hoher Nachfrage generieren. Salto de Chira heißt das Pumpspeicherwerk, mit dem Spanien die Offensive in Sachen regenerative Energieerzeugung begleiten will. Das Besondere daran: Bei Energieüberschuss pumpt es aus einem Staudamm Wasser in einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...