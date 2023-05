Baden-Baden (ots) -Dreiteilige Doku über den Schauspieler und "Asbest"-Regisseur Kida Khodr Ramadan / Ab 10. Mai in der ARD MediathekKida Ramadan ist einer der schillerndsten Schauspieler Deutschlands, Grimmepreisträger, Bestsellerautor, Produzent & Regisseur - und der Einzige, den man in Jogginghose auf den roten Teppich lässt. Nachdem er mit seiner Paraderolle als Berliner Clan-Boss in "4Blocks" bekannt wurde, hat er zuletzt als Regisseur der ARD Erfolgsserie "Asbest" von sich Reden gemacht. Die dreiteilige Dokuserie "KIDA - Von Beirut nach Berlin" von Christoph Gampl blickt hinter die Fassade eines vielschichtigen, streitbaren Protagonisten und verschränkt biografische Einblicke mit seinem Werk selbst. In der ARD Mediathek (http://1.ard.de/kida) ab 10. Mai abrufbar.Eine einmalige KarriereWas bedeutet es, in Deutschland Flüchtling zu sein - und gleichzeitig an den kühnsten Träumen festzuhalten? Auf einer Gratwanderung zwischen Biographie und Psychogramm zeichnet "Kida" eine Flucht aus dem Bürgerkrieg im Nahen Osten in die deutsche Hauptstadt nach, und beleuchtet dabei eine einmalige Karriere. Als Einwandererkind, Schulabbrecher und Tellerwäscher hatte Kida Khodr Ramadan nicht die besten Voraussetzungen, seinen großen Traum vom Leinwandstar zu verwirklichen. Heute aber ist Ramadan ein gefragter, profilierter Schauspieler, arbeitet als Autor, Produzent, Regisseur.Leben voller ExtremeEr gilt als streitbarer Lautsprecher und Ikone der arabisch-türkischen Community und nutzt seine Prominenz sowohl für Charity-Anliegen als auch für politische Botschaften. "KIDA - Von Beirut nach Berlin" begleitet seinen Protagonisten bei der Arbeit an neuen Projekten und blickt dabei hinter die Kulissen von Ruhm und Ehre, vom Leben am Limit, von Vorbildfunktion und Erfolg. Wir lernen den Familienmenschen Ramadan kennen, aber auch den Spieler, den Schauspielwütigen, den Geschäftsmann und den Aggressive Leader, den oft mehr mit seinen Rollen-Extremen verbindet, als zunächst zu erahnen ist. Mindestens genauso wichtig aber sind bei "Kida" die leisen Töne, die in die Vergangenheit von Ramadan führen auf einer Reise aus dem Glamour von Berlin zurück in ein vom Bürgerkrieg noch immer gezeichnetes Beirut, in eine zerrissene Welt im Ringen und Suchen um die eigene Identität."KIDA - Von Beirut nach Berlin"Dreiteilige Doku-Serie à 20 Minuten ab 10. Mai 2023 exklusiv in der ARD Mediathek (http://1.ard.de/kida)."KIDA - Von Beirut nach Berlin" ist eine Produktion von Kundschafter Filmproduktion im Auftrag des SWR.Weitere Informationen unter: http://swr.li/kida-von-beirut-nach-berlinFotos über ARD-Foto.dePressekontakt:Pressekontakt SWR: Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5504906