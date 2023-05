Mutares hat bisher in 2023 ein beachtliches Tempo vorgelegt - neben dem bereits 5. Exit gab es 2 Übernahmen, Strukturierung von zwei neuen "Konzernen" durch Zusammenführung von 2 bzw. 3 Beteiligungen und eine ausstehende Anleihe konnte refinanziert und aufgeestockt werden. Dazu passend die heute präsentierten Zahlen des ersten Quartals der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650). Besonders ins Auge fallen die um 86% gesteigerten Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management-Fees. Was - trotz rund 4,5 Mio EUR Kosten für die Anleiherefinanzierung - zu einem um 21% erhöhten Nettoergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...